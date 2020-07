Letos bude více návštěvníků něž loni. Mohlo by jich být přes dva miliony, myslí si ředitel NP Šumava

Díky začátku letních prázdnin a zmírnění všech opatření proti koronaviru se do Národního parku Šumava začali vracet turisté. Je v něčem letošní sezona jiná než ta loňská? „Zatím je více deštivá. Doufáme, že to zmírní gradaci kůrovce, kterou očekáváme. Také jsme předpokládali, že se po karanténě trochu zvýší návštěvnost a to se zatím plní,“ říká ředitel správy Národního Parku Šumava Pavel Hubený. Praha 21:16 8. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šumava je obrovská a jsou tam oblasti, kde se dá užít i krásnější příroda, říká ředitel NP Šumava Pavel Hubený. | Foto: Matěj Vodička | Zdroj: Český rozhlas

Asi největší dilema správy národního parku je to, jak zařídit, aby návštěvníků nebylo málo ani příliš mnoho. „To je hodně dané tím, kam se lidé rozptýlí. Na Šumavě jsou zažitá ikonická místa a tam směřují kroky většiny turistů. Přitom je obrovská a jsou tam oblasti, kde se dá užít někdy i krásnější příroda,“ tvrdí Pavel Hubený.

Česko nebo Bavorský les?

Nedávno proběhlo dotazování návštěvníků, které mělo mimo jiné za cíl, porovnat českou a německou část Šumavy. Podle ředitele správy českého národního parku si ta naše vedla překvapivě dobře.

Jaký je ideální návštěvník? „Přijede na legální parkoviště, vydá se po značené stezce na místo, které se mu líbí a odjíždí šťastný," říká Pavel Hubený

„Čekali jsme, že budeme mít přes milion návštěv za rok, ale měli jsme miliony dva. Návštěvníci Šumavu opravdu milují. Ukázalo se, že většina z nich je spokojená s tím, jak náš národní park vypadá a jaká tam je příroda,“ popisuje výsledky Pavel Hubený.

Dotazník taky ukázal, že průměrná útrata návštěvníků na Šumavě a v Bavorském lese je podobná. „Pravda je, že jsme větší, takže přepočet na hektar by u nás byl trochu nižší, ale celkem za rok to bylo přes miliardu korun a to je pěkné číslo.“

Kůrovec v Německu

Už několik let vede správa národního parku boj s kůrovcem. Za německými hranicemi mají ale podle Pavla Hubeného stejný problém. „Bavorská strana Šumavy je více na jihozápadě. Je tam tepleji a vlhčeji a kůrovec tam nemá tak dobré podmínky. Problémy s ním tam mají ale také.“

Poničené stromy, ale nejsou to, co návštěvníkům vadí nejvíc. „Nikdo nemá rád, když je cesta rozježděná od traktoru, místo lesa je paseka, nebo když se používají biocidy. Lidé neradi vidí mrtvé stromy, ale kolikrát je snesou spíš, než zničenou paseku,“ tvrdí ředitel správy národního parku.

V boji proti kůrovci se oba parky snaží svoji činnost koordinovat tak, aby dosáhly co nejlepšího výsledku. „Máme jádrové území, kde neděláme s kůrovcem nic a potom je území, které vede k hranici národního parku, kde se snažíme kůrovce zabrzdit, aby neobtěžoval sousedy,“ popisuje Pavel Hubený.

Jak se správa národního parku snaží obnovit mokřady a rašeliniště? A jak se jí daří zpřístupnit park cyklistům? Poslechněte si celý rozhovor!