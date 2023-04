Legendární lokomotiva Němka se projela Prahou. Nevynechala i jednu z nejkrásnějších železnic Česka

Překrásnou lokomotivu v Hostivicích obdivuje zástup lidí. Vlak sem přijel z Vršovic z Prokopského údolí po trati, které se přezdívá „Hrbatá“.

Z Hostivic pak vlak vyrazí po trase tzv. Buštěhradské dráhy, po které bude klesat 150 výškových metrů až do Prahy. Pro svůj profil si trať vysloužila označení podle známé rakouské horské železnice Semmetring.

Do Hostivic vyrážela lokomotiva z Vršovic | Foto: Radan Duchoň | Zdroj: Český rozhlas

„Němka“ byla vyrobená v roce 1944 v Německu a po válce zůstala v Československu jako válečná kořist. V roce 1960 ji prodali do bývalé Jugoslávie do uhelných dolů, kde pracovala až do roku 1990. V roce 2001 se pak dostala zpět do Česka přes Rakousko.

Z lokomotivy se stala i filmová hvězda – zahrála si totiž třeba ve filmu Poslední vlak.

Kdo z železničních nadšenců si nestačil vlak na trati vyfotit při sobotní jízdě, bude mít o Velikonocích ještě šanci. Na neděli je naplánovaná trasa do Posázaví. Konkrétně jde o okružní výlet do dolního Posázaví a celá souprava navštíví Týnec nad Sázavou.

