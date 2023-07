Londýnské metro jezdí už 160 let. Za války ukrývalo před nálety lidi i sochy a obrazy

Londýnské metro je nejstarší podzemní dráha na světě. Od zahájení provozu jeho první linky uplynulo letos 160 let. Byť se svými 400 kilometry už dávno není nejrozsáhlejším podzemním systémem, s ohledem na své stáří skrývá londýnské metro řadu tajemství, opuštěných a dávno nevyužívaných chodeb i celých stanic. Někdy se tyto tajemné prostory nacházejí i na místech, kde by to neznalý obyvatel města či jeho návštěvník ani nečekal.

