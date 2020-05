Co bude s opuštěným loveckým pavilonem v Ratibořicích? Památkáři jej chtějí otevřít veřejnosti

Empírový lovecký pavilon v Ratibořicích na Náchodsku stále ještě čeká na své využití. Jak zjistil Český rozhlas Hradec Králové v současné době je totiž tato historická budova ze začátku 19. století opuštěná. Zařadila se tak do seznamu staveb v Babiččině údolí, které zůstávají zatím nevyužité. Národní památkový ústav s ní má ale plány do budoucna. Audio Ratibaořice (Náchodsko) 16:51 24. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opuštěný lovecký pavilon v Ratibořicích | Foto: Jana Házová | Zdroj: Český rozhlas

S investičním referentem Národního památkového ústavu Jiřím Svobodou jsme se zastavili před číslem popisným 7 v Ratibořicích. Z druhé strany je číslo popisné 9. Jde ovšem o jeden objekt.

Empírový lovecký pavilon v Ratibořicích na Náchodsku stále ještě čeká na své využití

Uvidíte jej hned po příjezdu do Ratibořic. Po pravé straně máme zámek a na levé straně se nachází krásný historický dům. Kde to jsme?

„Jsme u objektu s názvem lovecký pavilon. Můžeme se setkat také s názvem čajový pavilon. Jeho hlavní, střední část byla postavena roku 1800 v empírovém stylu, kterému dominují dva dórské sloupy.“

K čemu tato stavba sloužila?

„Od svého počátku tento objekt fungoval jako lovecký pavilon. To znamená, že sloužil šlechtě sídlící na zámku v Ratibořicích. Byl to tedy v uvozovkách takový lovecký zámeček, ale ve skromnější podobě.“

Otevíráme vrata a vstupujeme dovnitř. Ocitli jsme se v nějakém tanečním sále. Co tady bylo?

„Nacházíme ve střední, hlavní budově loveckého pavilonu. Jak je patrno, objekt je v současné době bez využití. Podlaha zde není, chodíme po hlíně nebo po pozůstatcích dlažby. Tedy k tanečnímu sálu to má momentálně poměrně daleko.“

„Nicméně tento prostor fungoval jako hlavní a honosný. Vidíme zabedněné dveře a okna. I pozůstatek krbu v jedné ze zdí. Ale objekt je v současnosti zakonzervován a čeká na své budoucí využití," vysvětluje Jiří Svoboda.

„My jsme ho roce 2015 koupili od státního podniku. Nápadů je spousta. Když se samozřejmě člověk rozhlédne, tak by ho asi hned napadla kavárna. Tedy víceméně zopakovat volnočasovou aktivitu v těchto místech. To je zatím v úvahách. Ovšem na tento objekt nezapomínáme a jsme si vědomi toho, že zde máme nádherný prostor, který by stálo za to zrenovovat a nabídnout k dispozici návštěvníkům,“ dodává Jiří Svoboda.

Lovecký pavilon v Ratibořicích je jednou ze staveb v Babiččině údolí, která čeká na svou renovaci. Pokud půjde vše podle plánu Národního památkové ústavu, dočká se jí do pěti až deseti let.