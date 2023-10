Deník Lucie Výborné: Od umrznutí po halucinace aneb Co musím podepsat, než vyrazím na Antarktidu

Lucie Výborná, novinářka, rozhlasová a televizní moderátorka a jedna z hlavních tváří Radiožurnálu, se chystá na jižní pól. Pojďte sledovat její cestu v nepravidelném deníku Antarktida v mojí hlavě, který popíše jak přípravy, tak i samotnou anabázi (za) ledovým dobrodružstvím. Výborná na pólu PRAHA 11:55 20. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výborná na pólu: Mám bezchybnou polárnickou bundu, kožešina skvěle chrání obličej ve vichru a mrazu | Foto: Archiv Lucie Výborné | Zdroj: iROZHLAS.cz

Výprava do Antarktidy se blíží, ještě pár týdnů a jsem v čudu. Příprava expedice je v plném proudu a nejhorší na ní je vždycky papírování.

Přímo na zamrzlý kontinent mě dopraví americká logistická společnost, která mi poslala obsáhlou smlouvu v angličtině. Jakkoli je moje angličtina na dobré úrovni, musím si po chvíli vzít do ruky slovník a za dalších pár minut už je na řadě přítel na telefonu, právník. Blízcí jsou naštěstí na moje dotazy zvyklí, tak se moc nediví, když se ptám.

Hlavně bez keců

Právničina je zdlouhavá a nudná, ale ve zkratce: musela jsem si přečíst dlouhý seznam rizik, které mi v Antarktidě hrozí. Smrt umrznutím, smrt vyčerpáním, smrt následkem pádu do trhliny, omrznutí, ztráta orientace, halucinace, nemožnost záchrany… a k tomu jsem ve smlouvě ještě musela podepsat, že se ani moje děti, ani moje širší rodina nebude s firmou soudit, kdyby se mi něco stalo.

Vzpomínám na své tři roky staré antarktické telefonáty s travel safety managery – tedy manažery cestovní bezpečnosti, jinak strašní otravové. Každý den ve stanovenou hodinu vytočíte přes satelitní telefon číslo, abyste potvrdili GPS polohu, že vám nic není, že je technická výbava OK a vy pokračujete dál. Navíc se „bezpečáci“ vždycky chtěli „vykecávat“. Jenže satelitní kredity, stojí balík, a tak pro to nemám úplně pochopení. Letos to nejspíš nebude jinak.

Pižlání slepáku

Smlouva podepsána, na řadě je ještě doktor. Podpisem pro logistickou společnost mimo jiné stvrzujete i to, že jste perfektně zdraví, protože transfuze, operační sály ani jiné vymoženosti v Antarktidě nejsou.

Když tam cestujete, musíte mít venku všechny zuby moudrosti a také slepé střevo. Tohle doporučení pochází z dubna roku 1961. Tehdy se nejznámějším antarktickým lékařem stal Leonid Rogozov, který si na tehdy sovětské stanici Novolazarevskaja sám operoval slepé střevo. Jinak to nešlo: byl to jediný lékař široko daleko. Břicho, do kterého si musel sám říznout, si umrtvil jen lokálně a v průběhu operace dvakrát bolestí omdlel. Ale věděl, že když to neudělá, zemře.

Nakonec operaci dokončil a zdravý se vrátil domů. Jestli asistenti, kteří mu drželi zrcátka, aby na to pižlání viděl, operaci přežili bez psychické újmy, jsem se už nedočetla.

Vyšetřovat, či nevyšetřovat

Ale zpátky k mému doktorovi. Na jeho doporučení jdu také na echokardiografii. Službu konající vyšetřovatel je známý, dloube mi sondou pod žebry a na sestřičku mumlá jakási čísla a kouzelné formule. Vůbec tomu nerozumím, tak jen tak mezi řečí povídám: „Jak jsem na tom?“

„Vy už si dlouhohrající desku nekupujte, paní Výborná…,“ pozlobí mě šprýmař v bílém plášti a celé to končí výbuchem smíchu. Vzpomínám na zlatá slova neurochirurga Vladimíra Beneše: „Nikam nechoďte, Lucie, v tomhle věku vám už vždycky něco najdou!“

V kůži vedle medvěda

Vyšetření mám v kapse, vzpomněla jsem si ještě, že kapucu mojí antarktické bundy bude zdobit nutný kožich od pana Strnada. Mám bezchybnou polárnickou bundu, jen kožich, lemující kapucu, si musím obstarat sama – několikavrstvá kožešina skvěle chrání obličej ve vichru a mrazu.

Pan majitel mě cudně nabádá, ať vezmu s sebou nějakou svou fotku, že mě dají na tabuli cti. „Aha,“ říkám do telefonu. A protože vím, že moji předchůdci tam s bundami už byli, dodávám: „To budu asi vedle slavných polárníků, že?“

„Budete hned vedle naší nejslavnější zakázky,“ raduje se do telefonu pan Strnad a nadšeně dodává: „Dělali jsme pro Národní divadlo medvěda do Prodané nevěsty!“

Co vám budu povídat. Byl to perný týden.