Luxusní hodinky, mechanické sochy i české řemeslo. Ženevská galerie propojuje svět umělců a inženýrů

„Tento koncept byl vytvořen značkou Maximilian Büsser & friends (MB&F), aby ukázal naše produkty, ale také aby představil práci umělců z celého světa, kteří se věnují mechanickému a kinetickému umění,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz Juliette Duruová, manažerka malé galerie uprostřed Ženevy.

Od hodinek přes mechanické brouky, světelné instalace a motorky. To je M.A.D. Gallery. | Foto: Dominika Píhová | Zdroj: Český rozhlas

Na bílé stěně naproti nám visí obrovské nástěnné hodiny od švýcarského umělce a mechanického inženýra Floriana Schlumpfa.

Jejich obrovská struktura viditelná už z ulice láka dovnitř zvědavé kolemjdoucí a harmonický zvuk kyvadla rozeznívá celou galerii.

„Fascinují mě stroje, které vytváří rytmus. Rytmus by bez času neexistoval. Jednoduché kyvadlo je takovým strojem, fascinuje svým pohybem, jemným zvukem,“ popsal už dříve umělec svou lásku k velkým hodinám.

Exponáty z celého světa, včetně Česka

V potemnělém prostoru na Rue Verdaine ale rozhodně nenajdete jen hodinové ručičky a ciferníky.

„Máme rádi mechanické umění, rádi pak přemýšlíme také nad našimi designy hodinek. Chtěli jsme proto najít lidi odevšud na světě, kteří mají stejnou vášeň a zájem o to, co děláme a co milujeme,“ pokračuje s nadšením Juliette a ukazuje mi další exponáty.

Zdeněk Měsíček před ženevskou M.A.D. Gallery | Zdroj: M.A.D. Gallery

V rohu na podstavci tak natrefíte třeba na kinetickou sochu torza, jež napodobuje pohyb zad při nádechu a výdechu. Výtvor tureckého umělce Servera Demirtase je součástí série Desiring Machines, v níž spojuje přirozené pohyby lidského těla s mechanikou.

Mezi vystavovaným uměním nechybí ani ukázka českého tvůrce. U pilíře vprostřed galerie stojí totiž také vysoké kolo z dílny řemeslníka Zdeňka Měsíčka, který ve své rodinné firmě J. Měsíček & synové nedaleko Kyjova vyrábí věrné kopie historických jízdních kol a jedno doputovalo také do Ženevy.

Podle dalšího z manažerů Hervé Estienna lidi do galerie často zavede zvědavost, protože nic podobného nikdy neviděli. Uvnitř je pak často překvapí vystavované exponáty, ale také cenovka, která k unikátním kusům umění patří.

Od hodinek přes mechanické brouky, světelné instalace, motorky a roboty: nejrůznější exponáty z celého světa se v ženevské galerii střídají jednou za pár měsíců. Galerie vznikla v roce 2011 jako první svého druhu. Od té doby se otevřely další dvě také v Tchaj-peji a Dubaji.