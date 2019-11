V Česku vznikne první turistická trasa s evropským certifikátem. Povede okolo řeky Lužnice

Na Táborsku vznikne první stezka s označením mezinárodní kvality v České republice. Povede kolem řeky Lužnice turistickou oblastí Toulava a bude měřit celkem 55 kilometrů. Tábor 10:02 16. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedním z několika krásných míst, které můžete navštívit v okolí jihočeského lázeňského městečka Bechyně, je visutá dřevěná lávka nad řekou Lužnicí | Foto: Filip Černý | Zdroj: Český rozhlas

„Hlavní podmínkou je to, aby se turistům po té cestě dobře chodilo, to znamená, aby šla pokud možno mimo asfaltové cesty, co nejvíce přírodním povrchem,“ vysvětluje pro Český rozhlas České Budějovice Pavel Přílepek z Klubu českých turistů.

Na místa, kudy povede trasa turisty, se podíval Jan Kopřiva

Evropská certifikace podle Jana Sochora z Turistické oblasti Toulava garantuje i krásnou přírodu, dobře značené stezky a snadný přístup. „Chceme turistům ukázat poklad regionu, což je řeka Lužnice, strmé břehy a památky kolem ní. Mnoho lidí si třeba ani neuvědomí, že stačí ujít kousek z Tábora nebo Bechyně a najednou jste v nádherné přírodě,“ popisuje.

V Evropě je v současnosti šestnáct tras s certifikací, a to především v Německu, Řecku, Rakousku nebo Nizozemsku. Lužnická stezka tak bude v České republice úplně první. „Na té trase jsou hodnoceny kulturní a přírodní památky, i změna charakteru krajiny a v neposlední řadě služby,“ doplňuje Pavel Přílepek.

Turisté na stezce najdou také informační systém. Jeho součástí jsou i postřehy a citáty Zdeňka Šmída, autora knihy Proč bychom se netopili aneb Vodácký průvodce pro Ofélii. „Pan spisovatel řekou skutečně putoval, zaznamenal své postřehy a my je využíváme. Zároveň je tam pro turisty takový kvíz, mohou mezi sebou cestou soutěžit,“ říká Jan Sochor.

Připravovaná trasa turisty zavede kromě Tábora a Bechyně k zříceninám Příběnice a Dobronice, Stádleckému řetězovému mostu nebo zámku Koloděje nad Lužnicí. Na seznam tras s certifikací evropské asociace turistických klubů by měla být zařazena ještě v letošním roce.