Lyon se proměnil ve světelnou galerii. Festival světel přiláká každý rok až dva miliony návštěvníků

Desítky i stovky tisíc lidí jsou vidět nejen v centru města, kde jsou projekce na fasádách historických budov, ale i v největším parku Tête d'or, tedy Zlaté hlavě.

„Chceme přilákat co největší počet návštěvníků. Festival světel je populární lidová akce, ale je to hlavně umění. A to dostáváme do veřejného prostoru a zpřístupňujeme ho všem,“ říká umělecký ředitel Julien Pavillard.

Bezpečnost a udržitelnost

Nedá mi to a ptám se na otázky bezpečnosti. Ty jsou teď hodně aktuální: „Samozřejmě jsme v pohotovosti. Už od roku 2016 máme zvýšená bezpečnostní opatření. A navíc jsme festivalu ve městě vyhradili konkrétní perimetr,“ ujišťuje.

Slunce zapadlo a park se rozzářil. Od hlavní brány se prochází k jezeru kolem ohromných svítících instalací.

Radnice Lyonu, kterou vede starosta Grégory Doucet, učinila za poslední dva roky zásadní odpovědná opatření: snížila množství odpadu či vybírá projekty s malou spotřebou. Festival chce jít příkladem.

Patrné je to třeba na instalaci Joanieho Lemerciera umístěné v korunách stromů. Umělec mi vysvětluje, jak pomocí jemných světel laserů prosvěcuje větve. Efekt je ohromující. Tenhle způsob je navíc nenáročný a má velmi nízkou spotřebu energie – desetkrát menší než klasické videoprojekce.

Růžová rodina

Letošní hvězdou festivalu je vizuální umělec, filmový herec i zpěvák v jedné osobě Philippe Katerine. „Festivalu jsem nabídl svou instalaci soch – Růžovou rodinu. Stojí tady za mnou,“ ukazuje.

„Když si všimnete, mají zvednuté ruce. Vypadá to, jako by někoho zdravili nebo že se brání. Jako by si udržovali odstup, jak jsme si zvykli v době covidu. Ale jinak jsou to panáčci docela roztomilí, nemyslíte? Instalaci doprovází hudba i mé písně a samozřejmě osvětlení,“ dodává Philippe Katerine.

To je ale jen část z celé procházky nejen po parku Zlatá hlava, ale i jinde v centru Lyonu. Festival světel letos nabídl 32 uměleckých světelných projektů. Úplně poprvé byly k vidění i ve vyloučené čtvrti La Duchère.

