Merch i speciální prohlídková trasa. Kutná Hora se připravuje na fanoušky Kingdom Come Deliverance

Kutná Hora se chystá na příliv turistů, a to v souvislosti s druhým dílem historické počítačové hry Kingdom Come Deliverance. Už první díl této hry přilákal turisty do středních Čech, podle statistik zvýšila o pětinu návštěvnost Sázavského kláštera, kde se první díl odehrával. U druhého dílu se čeká ještě větší úspěch – jen za první den si novou hru koupil milion lidí. Host Radiožurnálu Kutná Hora 22:07 8. února 2025

Už se začíná to, že vyšel druhý díl této hry, projevovat? Už přijíždějí do Kutné Hory první počítačoví hráči jako turisté?

Zatím se to ještě neprojevuje. Respektive začalo se to projevovat už v loňském roce, kdy přicházel turisté s otázkami, zda zde bude váš objekt nebo tohle místo, které bylo zařazeno do druhého dílu. V současné době je to jedna rodinka, dvě osoby za den, které se na to zeptají, ale zatím o boom ještě nejde. Předpokládáme, že hráči potřebují prostor na to, aby si hru nejdříve zahráli.

Minimálně musí dohrát do toho okamžiku, kdy se dostanou do Kutné Hory, protože pokud vím, úplně na začátku Kutná Hora není. Chystáte pro počítačové hráče a pro fanoušky této hry něco speciálního? Nějaké speciální průvodce, vyznačené trasy nebo společné vycházky po místech, která budou znát ze hry?

Ano, krásně jste to zmínil. Hráč má nějaký časový prostor a dotaci, než dorazí z Trosek, z Českého ráje, do Kutné Hory.

A my v Kutné Hoře za Průvodcovskou službu chystáme dva produkty. Ten jeden reflektuje kromě této hry ještě 30 let v UNESCO, které letos Kutná Hora slaví. Jde o 30 zastavení různě po historickém centru i po jeho blízkém okolí, kdy se návštěvník pomocí aplikace může dozvědět o těch místech různé informace, může na nich plnit i úkoly a zároveň získat nějakou krásnou odměnu v podobě merche.

Druhým produktem je kostýmovaná prohlídková trasa pro skupiny, která začíná ve Vlašském dvoře v jedinečné mincovně Českého království a pokračuje skrze historické uličky a další památky, jako je například České muzeum Stříbra na Hrádku, chrám svaté Barbory, Kamenný dům nebo Sankturinovský dům na náměstí. Tato trasa reflektuje jak ta místa, která se ve hře objevila, tak si pomocí nějakých úkolů může hráč připomenout, co v té hře zahrál.

Poznají lidé ta místa, která uvidí ve hře, nebo se změnila tak, že jsou k nepoznání?

Některá místa třeba neexistují, ta se poznají těžko, a některá místa jsou totožná, jak ve hře, tak v městech v současné době. Myslím si, že je to přesně to, co turisty, potažmo hráčské turisty, bude lákat, to porovnávání, jak ta místa navštívili ve hře a jak je můžou navštívit dnes.

Český statistický úřad včera (v pátek) vydal informace o tom, že vloni do Česka přijelo víc zahraničních turistů než v předešlých letech. Analytici ale v reakci na ta aktuální čísla upozorňují na to, že se stále nedaří nalákat turisty do Česka na víc dní a rozprostřít je do regionů. Máte nějaký plán, jak udržet fanoušky nové počítačové hry v Kutné Hoře, aby to nebyly jenom jednodenní návštěvy na otočku?

Spojili jsme síly se spoustou dalších partnerů, ať už je to Kutnohorsko-Kolínsko, přátelský pivovar Malešov nebo Středočeská centrála cestovního ruchu. Vznikl nám tak projekt KCD Life, který má podporu i od české vývojářské firmy, za což jsme velmi rádi. Tvoříme také ucelenou nabídku produktů, které jsou inspirovány hrou a mohou návštěvníka zaujmout. Takže i tady věříme tomu, že si český i zahraniční turista najde to, co ho zrovna láká, a v celém regionu Kutnohorska-Kolínska stráví aktivní dovolenou.

Mimochodem, v září se objevila informace, že se Praha a Středočeský kraj domluvily na tom, že Kutná Hora bude zařazena do nabídky pražské návštěvnické karty. Tu Praha nabízí turistům, slouží jako jízdenka na městskou dopravu nebo vstupenka do turistických objektů. Jak je tohle daleko?

Myslím si, že aktuálně se tiskly brožury a že jsme v této službě zařazení jako Vlašský dvůr a jako Průvodcovská služba. Tak se těšíme na to, že to přiláká i další turisty, kteří budou moc využít této služby.