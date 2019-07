Češi se stále častěji registrují před cestou do zahraničí. Systém DROZD už využilo 323 tisíc lidí

Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí neboli DROZD oslavil v červnu deset let fungování. Systém slouží k poskytování informací o plánované cestě a pomoci občanům, vyskytne-li se v oblasti mimořádná událost, jako jsou například přírodní katastrofy nebo sociální nepokoje. Jeho služby za tu dobu využilo přes 323 tisíc občanů, kteří se do něj při cestě do zahraničí registrovali.

Praha 11:24 18. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít