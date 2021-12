Pravda nebyla v reportážích, ale v denících, říká o cestách Hanzelky a Zikmunda člen expedice Z101

„Je to krásná savana, kterou si Hanzelka se Zikmundem se svou Tatrou 87 také vyfotili, protože takhle vypadala původní spojnice mezi Atbarou a Chartúmem. My bychom se teď fotili na asfaltu,“ popisoval rozdíly v krajině Hanzelka, zatímco se snažil reprodukovat historickou fotografii.

Než sjel Tomáš Vaňourek z asfaltové silnice na vyježděnou cestu polopouští, projížděl ve svém mobilním telefonu černobílé fotografie staré 74 let.

Dvojice dostala možnost volně bádat v archivech a digitalizovat původní materiály Hanzelky a Zikmunda. Veze s sebou přes 20 tisíc původních fotografií. Kromě nepublikovaných snímků u sebe mají také nepublikované deníky slavné cestovatelské dvojice. Ty jsou podle Vaňourka výrazně syrovější a méně korektní, než pozdější uhlazené reportáže.

„Ta pravda byla v těch denících. Tam jsou ty parafráze velmi autentické. Takže je tam slyšet, když se je někdo pokusil okrást, tak to tam psali. Díky tomu můžeme mít to srovnání, které tu já prožívám na vlastní kůži. A zatímco vyjíždíš z Evropy a máš pocit, že ten svět byl tehdy úplně jiný, tak přijedeš do Afriky a máš pocit, že tu kluci byli včera,“ komentoval deníky Vaňourek.

Úmrtí Miroslava Zikmunda prý expedici Z101 neovlivní. „Pan Zikmund byl na začátku toho všeho a pečlivě to s námi připravil,“ ujistil Vaňourek. Dodal, že se slavným cestovatelem byl v kontaktu i v časech, kdy jej odvezli do vojenské nemocnice.

„Posledních 14 dnů, kdy pana Zikmunda odvezli do vojenské nemocnice, jsme byli v kontaktu jen prostřednictvím hlasových zpráv, které jsem mu nahrával o tom, co se tady v Súdánu děje, a jak tady putujeme. Lidé mi opakovali, že když to pan Zikmund poslouchal, tak jako by jim před očima ožíval,“ řekl Vaňourek.

Tomáš Vaňourek už je v Súdánu tři měsíce. Jeho spolujezdkyně, afrikanistka Linda Piknerová odletěla po vojenském převratu do Česka. Znovu se mají setkat zhruba za dva týdny v Keni. Situace v terénu se prý mění každým okamžikem a přesné plány se dělat nedají.

„My jsme chtěli je to Eritrei, ta se ale hroutí pod náporem tigrajských rebelů v Etiopii, Etiopie je pro nás uzavřená, takže jediné místo úniku pro mě je Jižní Súdán, který bohužel postihly záplavy. A z Jižního Súdánu potom směr Keňa, což se jeví jako jedna z mála zemí, kde by mohla být na Vánoce stabilita, a kde bychom mohli mít trochu klidu,“ popsal situaci, ve které se účastník expedice Z101 nachází.

Výstava dosud pořízených srovnávacích fotografií z africké cesty Hanzelky a Zikmunda z roku 1947 a expedice Z101 je po celý prosinec ke zhlédnutí v budově Zlínského kraje.