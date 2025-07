Model vzácného Závišova kříže si lidé mohou osahat na hlavní prohlídkové trase kláštera ve Vyšším Brodě

„Je to zjednodušená kopie původního Závišova kříže tak, aby to vyhovovalo slabozrakým a nevidomým, aby si to mohli osahat,“ ukazuje výtvarník Jaroslav Svoboda haptický model Závišova kříže v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě.

Kříž je stejně vysoký jako originál, tedy zhruba 70 centimetrů. Autor ho vytvořil z epoxidové pryskyřice, kterou doplnil různými pigmenty. „U kopií drahokamů, které jsou na původním kříži, jsme se snažili dosáhnout stejné barevnosti. A ještě jsme kříž vyleštili do totálního lesku, proto je hladký a příjemný na dotek,“ popisuje.

Hlavní část kříže, tedy Krista, navíc nechal zvětšit, aby ho lidé mohli prozkoumat detailněji. „Na originálu je pod tím Kristem dřevo z Kristova kříže, proto se jedná o tak vzácnou památku. Samotného Krista jsme převedli do haptického modelu o velikosti čtyř dlaní,“ říká Jaroslav Svoboda.

Zároveň převedl do větší podoby i světce, kteří jsou na zadní straně kříže. „To je nejstarší část kříže. Jsou to byzantské ikony, dohromady je jich devět. Původní velikost byla zvětšena třikrát až čtyřikrát,“ dodává.

Haptické modely vznikají na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. „Zatím jsme vyrobili přes dvacet haptických modelů. Všechny ještě nejsou umístěné, ale během dvou let by měly být nejenom tady ve vyšebrodském klášteře, ale třeba i v českobudějovickém klášteře nebo na zámku Kratochvíle,“ uvádí Zuzana Duchková z fakulty.

Podle Zdeňka Touška z Centra podpory studentů se specifickými potřebami Jihočeské univerzity je znázornění uměleckých děl pomocí haptických modelů trendem posledních let. „V současné době jsou haptické modely poměrně časté. Jejich instalace vyhovuje nejenom lidem nevidomým, ale je to obecně pro všechny návštěvníky. Snažíme navrhovat i podstavce tak, aby to vyhovovalo například lidem na vozíku,“ zmiňuje.

Z umístění haptického modelu v klášteře ve Vyšším Brodě má radost převor Justin Jan Berka. „Jsem překvapený. Vůbec jsem nečekal, že to bude tak zřetelné a pěkné. To se teda pan mistr opravdu vyznamenal,“ chválí.

Haptický model Závišova kříže je součástí hlavní prohlídkové trasy kláštera ve Vyšším Brodě, která je otevřena každý den kromě neděle.