Tlačenice na Mont Blancu. Francie kvůli turistům omezila přístup na jednu z oblíbených tras na horu

Výstup na nejvyšší horu Evropy bude v následujících dnech nejspíš o dost obtížnější. Francie totiž omezila přístup na jednu z oblíbených cest, která vede na Mont Blanc. Reaguje tak na velký počet turistů a horolezců, kteří v těchto dnech chtějí na horu vylézt. Paříž 7:55 17. července 2018

Na takzvaný královský traverz se teď můžou vydat jen lidé, kteří mají rezervovaná místa ve vysokohorské chatě.

„Teď je nově postavená, zdálky vypadá jako kosmická stavba. Spoustu lidí stanuje okolo téhle chaty nebo na zápraží,“ popisoval český horolezec Radek Jaroš, který na Mont Blanc vylezl hned třikrát, poprvé v roce 1994.

Strategickým místem při výšlapu na Mont Blanc je chata Refuge du Gouter. Ta je nejvýše položenou vysokohorskou chatou ve Francii. Je v ní 120 míst na přespání. V posledních dnech byla ale často přeplněná a to podle francouzských úřadů mohlo ohrozit bezpečnost turistů a horolezců.

„Nejde nám o to, abychom regulovali horu. Je to místo svobody tak jako jiná krajina nebo třeba moře. Když jde ale o moře, tak stát taky vydává povolenky a trestá. Proč to tedy nedělá i v případě Mont Blancu. Už nejde jen o horolezectví a alpinismus ale o nesmyslný turismus,“ vysvětloval pro televizi France 3 starosta městě Saint-Gervais-les Bains Jean Marc Peillex.

Na výšlap přes královský traverz se teď můžou vydat jen ti, kteří mají už předem domluvené ubytování. Na Mont Blanc vedou obtížnější i podstatně méně náročné trasy.

„Co vím, tak dvě jsou takové snazší. My jsme tam v roce 1994 byli v rámci aklimatizace na Everest a proti nám sestupovali desítky možná stovky lidí, kteří byli na vrcholu. Dokonce jsem tam shodou okolností potkal několik desítek Novoměšťáků, odkud pocházím,“ vzpomíná Radek Jaroš.

Na Mont Blanc se vydávají běžní turisté s lehčím vybavením i zkušení horolezci s profesionální výstrojí. Všichni si ale podle Jaroše musejí dávat pozor na počasí. „Když jsme se potom vraceli v mlze a vichřici, tak jsme byli na hřebeni navázaní. Byli jsme domluveni, že když jeden spadne doprava do Francie, tak ten druhý musí skočit do Itálie,“ popsal.

Na Mont Blanc vedou jak cesty z Itálie tak i z Francie. Trasa přes takzvaný královský traverz bude omezená minimálně do víkendu.