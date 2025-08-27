Moravská bitva u Thermopyl. Památník ve Starém Hrozenkově připomene smrt dvou set Valachů

  • Památník ve Starém Hrozenkově na počet Valachů bránicích světlovské panství | Foto: Český rozhlas Zlín | Zdroj: Ladislava Kotačková

  • Další fotografie (4)

Památku statečných obránců bude připomínat kříž a monument podle návrhu akademického sochaře Jiřího Beránka. Oba jsou už usazené, jejich slavnostní odhalení se uskuteční 5. října.

V roce 1663 dvě stovky Valachů položily své životy za obranu Světlovského panství. Díky tomu, že se jim podařilo turecké nájezdníky několik hodin zdržet, zachránili tisíce životů.

Jejich statečný boj, který historici přirovnávají ke slavné bitvě u Thermopyl, bude u Starého Hrozenkova na Uherskohradišťsku připomínat památník.

„Turci podnikli tři výpady na Moravu. Na začátku října se chystali před Starohrozenkovský průsmyk na tuto část. A těch dvěstě Valachů padlo do posledního. Zachránili tak ale tisíce lidí,“ uvedl archeolog Josef Unger. 

