Moravská bitva u Thermopyl. Památník ve Starém Hrozenkově připomene smrt dvou set Valachů
Památku statečných obránců bude připomínat kříž a monument podle návrhu akademického sochaře Jiřího Beránka. Oba jsou už usazené, jejich slavnostní odhalení se uskuteční 5. října.
V roce 1663 dvě stovky Valachů položily své životy za obranu Světlovského panství. Díky tomu, že se jim podařilo turecké nájezdníky několik hodin zdržet, zachránili tisíce životů.
00:00 / 00:00
V roce 1663 dvě stovky Valachů položily své životy za obranu Světlovského panství.
Jejich statečný boj, který historici přirovnávají ke slavné bitvě u Thermopyl, bude u Starého Hrozenkova na Uherskohradišťsku připomínat památník.
„Turci podnikli tři výpady na Moravu. Na začátku října se chystali před Starohrozenkovský průsmyk na tuto část. A těch dvěstě Valachů padlo do posledního. Zachránili tak ale tisíce lidí,“ uvedl archeolog Josef Unger.