Na albánskou svatbu se dostanete i bez známých. Představení připravují tanečníci i etnografové

V Albánii se říká jeden vtip: dostat pozvánku na svatbu je jako dostat pokutu – obojí musíte zaplatit. Tradiční albánská svatba trvá několik dní, je plná hudby a tance a také házení nemalých částek peněz na novopečený pár. Pokud v Albánii nemáte známé, kteří právě chystají veselku, stejně se takové svatby můžete zúčastnit. V centru Tirany totiž spolek tanečníků a divadelníků každý týden pořádá interaktivní představení albánské svatby. Od zpravodajky z místa Tirana 23:09 27. července 2025

Skupinku svatebčanů vítá muž v tradičním albánském kroji a bílém plstěném čepci. Představuje se jako Leka. Dnes se prý žení jeho syn.

„Vesnice je dneska večer plná drbů, říkají o mé rodině spoustu věcí.... Ale prosimvás, neberte vážně všechno, co slyšíte,“ říká Leka.

Všichni účastníci svatby, včetně mě, se musí nejdřív převléct do slavnostního. Já dostávám zelené šaty se zlatým vyšíváním, vestičku a květovaný šátek. Veselka začíná jen s ženichem, při tradiční albánské svatbě jsou totiž svatební oslavy ženicha a nevěsty částečně oddělené.

Bílé šaty, rudý závoj

Teď už přichází i nevěsta – v bílých šatech se zlatým vyšíváním a s rudým závojem.

„Mnoho lidí by vám řeklo, že rudý závoj je pozůstatek otomanské kultury v Albánii. Ale víte co? Nemají pravdu! My jsme ten červený závoj měli už dávno předtím. Ten závoj má nevěstu chránit před okem ďábla. Jamile ho zdvihne a poprvé si vymění pohled se svým nastávajícím – to ji ochrání před okem ďábla na zbytek života,“ vysvětluje Leka, proč právě rudý závoj.

Začínám pomalu rozumět, proč organizátoři avizovali, že to bude interaktivní představení. „Už jste někdy tančili na albánské svatbě? Ne? Tak tohle už zítra nebudete moct říct, protože jdeme tančit!“

A ke slovu se konečně dostává ženich: „Mám špatný pocit, jako by se dnes v noci mělo stát něco zlého. Já nevím, dnes by to měla být zábava, ale já se vůbec nebavím... Miluju svojí nevěstu, je krásná. Ale nevím, jestli ona miluje mě,“ říká.

„Já jsem nevěsta. jmenuju se Tringa. Všichni si myslíte, jak jsem dnes šťastná. Ale vůbec. Já ho nemiluju. Je to špatný člověk, lhář a podvodník. Ale nebojte, mám plán, zachráním se,“ odpovídá nevěsta.

Tance a zpěv v UNESCO

Po peripetii dramatických zvratů je ženich zavražděn neznámým pachatelem. A ženichova matka spolu s dalšími při truchlení předvádí vokální iso-polyfonní zpěv, který je zapsaný na seznamu nehmotného dědictví UNESCO.

Představení skončilo a otec ženicha Leka se mi představuje svým pravým jménem – Armando Muca. Kromě toho, že má v představení jednu z hlavních rolí, je také ředitelem celého projektu.

„Čím víc jsem cestoval, tím víc jsem si uvědomoval, že jiné kultury si vyvinuly způsoby, jak své tradice propagovat. A tak jsem si řekl: co kdybychom to zkusili taky. Začalo to loni jako malé představení, ale pak nás začala finančně podporovat vláda, a taky Evropská unie,“ vysvětluje Muca.

Zajímá mě ještě zmíněný iso-polyfonní zpěv, který byl asi nejsilnějším zážitkem z celého představení.

„Albánci z jihu země tento zpěv praktikují tisíce let. Je to improvizovaný zpěv bez hudebních nástrojů. Zpěvák používá jen svůj vlastní hlas. Je to obvykle pohřební zpěv,“ popisuje Muca.

Na seznamu UNESCO je ještě další součást albánské svatby: tanec K'cimi i Tropojës, druh tance ze severu Albánie. Armando dodává, že na představení pracuje celkem na osmdesát lidí: tanečníků, zpěváků, ale i akademiků a etnografů.