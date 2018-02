Na co si stěžují britští turisté? Ryby v moři, smutná zvířata, lepkavý písek i hlasitá voda

Mohlo by se zdát, že s rozvojem internetu, který nabízí všechny informace během několika kliknutí, nemůže cestovatele vyjíždějící do ciziny na dovolenou nic zaskočit. Jak ale dokazují stížnosti britských turistů, které ze serveru TripAdvisor vybral zpravodajský server The Sun, stále se najdou tací, kteří si dokážou stěžovat i na ty nejabsurdnější věci. Londýn 16:45 4. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pláž v Thajsku | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Středoamerické zklamání:

„Psali jste, že město je hned vedle sopky, ale my tam přijeli a nebyla tam žádná láva. Jsem si dost jistý, že je to jen obyčejná hora.“

Zvířata se nezubí:

„Zvířata v newyorské zoo vypadala hrozně smutně, až to naše děti rozplakalo. Nemůžou je vycvičit, aby se usmívala?“

Zbloudilí ve Španělsku:

„Pouliční nápisy nebyly anglicky. Nechápu, jak tu může někdo někam trefit.“

Příliš hlučná plavba:

„Během výletní plavby po Středozemním moři bylo moře tak hlučné, že se nedalo spát.“

Indické kulinární představení:

„Znechutilo mě, když jsem zjistil, že prakticky každá restaurace podává karí a já přitom vůbec nemám rád ostrá jídla.“

Příliš vzrušující Keňa:

„Sloni, které jsme viděli během našich líbánek, byli viditelně vzrušení, což mou manželku rozrušilo a já jsem si připadal méněcenný.“

Láska po francouzsku:

„Já a můj přítel jsme žádali v pokoji oddělené postele. Dali jste nám manželskou, a teď jsem těhotná.“

Španělská prohra o prsa:

„Ženy na pláži se opalovaly nahoře bez a můj manžel se na ně celé dny koukal.“

Tajemství italských hlubin:

„Nikdo nám neřekl, že v moři budou ryby. Děti to zaskočilo a vyděsilo.“

Turecké nebe:

„Nikde nebylo žádné varování, že by člověk neměl absolvovat let horkovzdušným balónem, pokud má strach z výšek.“

Thajský písek:

„Pláž byla tak písčitá, že se mi dostal písek všude do šatů a bylo těžké ho spláchnout z těla.“

Karibský stroj času:

„Nám trval let z Británie do Antiguy devět hodin, ale Američané v našem resortu říkali, že jim to trvalo jen tři hodiny.“

Přebarvené Maledivy:

„Písek byl příliš bílý a ne žlutý, jako ve vaší brožurce.“

Nepokojné Portugalsko:

„Naše jednopokojové apartmá bylo mnohem menší než dvoupokojové apartmá vedle nás.“

Bulharský patriotismus:

„Místní obchod neprodával prakticky žádné britské jídlo a nenabízel moje oblíbené britské sušenky.“

Ztraceno ve španělském překladu:

„Bylo tam moc cizinců a všichni mluvili španělsky.“

Made in Keňa:

„Na tržišti jsme si koupili značkové sluneční brýle a později jsme zjistili, že to byl padělek.“

Ošklivé Řecko:

„Prohlídku jsme si vůbec neužili, protože naše průvodkyně byla ošklivá.“

Ještě ošklivější Španělsko:

„Na pláži bylo příliš mnoho otylých lidí. Bylo to nechutné.“