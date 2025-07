Na Dolní Moravu míří davy lidí za atrakcemi. Turistický ruch rozděluje místní na dvě skupiny

Extrémní množství turistů na jednom místě, o kus dál poloprázdno. Tak můžeme popsat lokalitu pod Kralickým Sněžníkem. Většina lidí míří do horského resortu Dolní Morava, který láká na Stezku v oblacích nebo Sky Bridge, druhou nejdelší visutou lávku na světě. A zatímco část ze 300 obyvatel Dolní Moravy na tom vydělává, obce o kousek dál z toho nemají vůbec nic. Seriál Ústí nad Orlicí 16:42 24. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stezka v oblacích na hoře Slamník | Zdroj: Profimedia

„Mě to už tady moc nebaví. Je to přeplněné, pořád tady někdo lítá. Narodil jsem se tu, a když jsem si postavil barák, měl jsem tu klid. Nějak už to dožiju,“ vypráví s lehkým úsměvem pan Bohumil, který bydlí kousek pod resortem.

V minulosti turistům pronajímal část svého domu. Teď už z místního cestovního ruchu žádné příjmy nemá. Ubytovací služby v obci ale dál nabízí řada občanů. Upozorňují na to i poutače kolem hlavní silnice, třeba před domem paní Emilie.

„Pronajímáme čtyři apartmány. Člověk je rád, že si vydělá nějaké penízky. Dáváme většinou všecko do našeho baráku, aby byl pořád krásný. A co se týče ruchu na Dolní Moravě, myslím si, že je toho tady už moc,“ připouští paní Emilie.

Návštěvnost 300 tisíc lidí

Horský resort se v posledních letech prudce rozvíjí. V roce 2015 vznikla jeho první dominanta, Stezka v oblacích. Od roku 2019 to pak byla třeba nejdelší bobová dráha v Česku a o tři roky později svého času nejdelší, od letoška druhá nejdelší visutá lávka na světě, měřící 721 metrů.

Zatímco dole v obci je poměrně klid, po výjezdu lanovkou nahoru jsem obklopená davy lidí, kteří putují sem a tam mezi hlavními atrakcemi. Kromě Čechů je tu i spousta Poláků. Letní sezona trvá od dubna do listopadu a její návštěvnost je v posledních třech letech asi 300 tisíc lidí.

Nahoře je také nástupní místo na trailové tratě. Na kole si sem vyjel pan Honza z Pacova.

„Je to tady hezké a vypadá to, že je tady čím dál více lidí. Hodně se tu buduje. Je to hezké, ale zároveň už to není ten horský klid. Teď je to víc a víc o dětech. Je to určitě lepší, že jsou někde venku v horách na čerstvém vzduchu, než když jsou zavřené doma ve městě, hrají na počítači nebo na PlayStationu,“ zamýšlí se.

‚Už se to nezastaví‘

Abych získala ještě nějaký souhrnný pohled na místní turismus, zašla jsem do hospody, kterou provozuje paní Alžběta.

„Myslím, že místní občané jsou rozdělení na dvě strany. Jedna strana je ta, co to ‚čapne za pačesy‘ a druhá, která s tím od prvopočátku nesouhlasí. Je to na úkor hlavně té přírody, protože na co jsme byli zvyklí dřív, už tak není, ale to už se nezastaví,“ domnívá se.

Zatímco na Dolní Moravě je turistů čím dál víc, okolní obce už jimi tak zaplněné nejsou. Většina z nich spadá pod město Králíky.

Jeho starosta Václav Kubín ze sdružení Sportovci si myslí, že lidé plně konzumují nabídku resortu, přestože okolí nabízí spoustu atraktivit, jako je pevnostní oblast nebo poutní klášter.

Podle Kubína by tam turistů mohlo být víc. Do budoucna by je mohlo prý přilákat i nové železniční muzeum, které vzniká v Dolní Lipce.