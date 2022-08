Jsme rádi, když se tady stezkaři zastaví, říká trail angel z Orlických hor. Pomoc poutníkům podědil

Už skoro měsíc putují reportéři Radiožurnálu okolo republiky po Stezce Českem. Na cestě jim občas pomáhají takzvaní trail angels, tedy lidé, kteří poutníkům zdarma nabízejí třeba nocleh, dobití elektroniky nebo odvoz věcí. Někteří se zapojili na samém začátku, jiní po poslechu Radiožurnálu a jsou i tací, kteří to více méně zdědili. Jednoho takového potkal náš reportér při cestě přes Orlické hory. Bartošovice v Orlických horách 20:45 8. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stezkaře neodmítneme, říká provozovatel chaty v Orlických horách | Foto: Josef Ženatý | Zdroj: Český rozhlas

Když jsme naši trasu po Stezce Českem plánovali, byla chata nedaleko Zemské brány v Orlických horách uzavřená. Podle webu Klubu českých turistů to je už více než rok. O to větší překvapení pro nás bylo, když jsme při cestě okolo zjistili, že je vlastně otevřeno.

„Pronajaté to máme od 1. července a provozujeme to čtrnáct dnů, protože jsme museli vyklízet, malovat, upravovat,“ vysvětluje provozovatel Petr Šerks.

Trail angelem byl i původní provozovatel, který ale skončil. Klub Českých turistů pak dlouho hledal nového provozovatele. Petr Šerks tím pádem pomoc stezkařům tak trochu podědil. „Když stezkař přijde, tak ho neodmítneme, jsme rádi, když se tady nějaký zastaví.“

Nebylo to poprvé ani naposledy, co jsme služeb trail angelů využili. Jen s jedním jsme se ale viděli, s dalším jsme komunikovali jen po telefonu, protože když jsme přišli k němu na Kladské sedlo, byl pryč. To jsme ale dopředu věděli.

Pomoc trail angelů jsme během naší cesty přes Orlické hory, Králický sněžník a Rychlebské hory využili celkem třikrát.