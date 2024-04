Na úzkokolejku na pomezí jižních Čech a Vysočiny se vrátí vlaky pro turisty

Do prázdnin se má vrátit provoz na úzkorozchodné tratě z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a Obrataně. Infrastrukturu po zadlužené společnosti Jindřichohradecké místní dráhy převezme právě vnikající svazek obcí, o údržbu dráhy má zájem společnost Swietelski Rail. Teď se podařilo najít i toho, kdo zaštítí dopravu samotnou. Kraje to bude do konce roku stát sumu v jednotkách milionů korun. Jindřichův Hradec 11:58 12. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlak na nádraží úzkokolejky v Jindřichově Hradci | Foto: Lucie Suchánková Hochmanová | Zdroj: Český rozhlas

Naposled vlaky po úzkokolejce na pomezí jižních Čech a Vysočiny jezdily v roce 2022. Od té doby provoz stojí. Společnost Jindřichohradecké místní dráhy je v insolvenci a prochází reorganizací.

Alespoň v turistickém módu se teď vláčky nejspíš na koleje vrátí. Jihočeští radní už vybrali nového dopravce.

„Jihočeský kraj přijal dvě nabídky, z nichž společnost Gepard Express nabídla nižší cenu za kilometr a nižší celkovou kompenzaci pro rok 2024,“ uvádí mluvčí hejtmanství David Hocke. Jihočeský kraj bude spolufinancovat provoz turistických vlaků na trati Jindřichův Hradec – Nová Bystřice.

Na druhou stranu do Obrataně bude dopravu objednávat Kraj Vysočina. Také si vybral stejného dopravce a podle mluvčí Jitky Svatošové by první vlaky mohly vyrazit ve druhé polovině června. „V navrženém jízdním řádu se počítá s provozem od zahájení v červnu do konce října letošního roku s tím, že v následujících letech může být provoz obdobný,“ říká.

Smlouva na jednu sezonu

S Jihočeským krajem bude Gepard Express uzavírat smlouvu pouze na letošní sezonu, v případě Vysočiny se jedná o pětiletý kontrakt.

Majitel společnosti Albert Fikáček je prý připravený na to, aby mohl v polovině června vyjet. „Krajům jsme nabídli dopravu se stávajícími vozidly, která jsou ve vlastnictví úpadce, Jindřichohradeckých místních drah. Pět párů vlaků denně na Novou Bystřici z Jindřichova Hradce, čtyři páry na Kamenici nad Lipou a dva páry na Obrataň,“ upřesňuje.

Jindřichohradecké místní dráhy preferovaly spíš druhého dopravce, počítaly s ním i v plánu reorganizace. Jednatel zadlužené společnosti Jan Kysela nicméně říká, že nebude Gepard Expressu v provozování turistických vlaků nijak bránit.

„Vybrali si partnera, jakého si vybrali, a budeme hledat cestu, aby se úzkokolejka rozjezdila, abychom našli dlouhodobý model spolupráce,“ dodává.

Obnovení provozu má uživit nejenom dopravce. Infrastrukturu včetně vozového parku si chce převzít svazek obcí, o údržbu tratí se má starat společnost Swietelski Rail. A pak jsou tu také věřitelé Jindřichohradeckých místních drah s pohledávkami za zhruba 350 milionů korun.