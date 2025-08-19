Nejhezčí německá stezka roku je hned za českými hranicemi. Vyhrála v kategorii jednodenních výletů

Nejkrásnější turistická stezka v Německu leží jen několik desítek metrů za českými hranicemi. Prestižní titul, který pravidelně udělují čtenáři časopisu Wandermagazin, získala letos Stezka Caspara Davida Friedricha v Saském Švýcarsku.

Drážďany Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Národní park České Švýcarsko

Národní park České Švýcarsko | Foto: Tobias Richter | Zdroj: Profimedia

„Sasko je skvělá země pro pěší turistiku – a zvláštním klenotem je Saské Švýcarsko,“ uvedla k ocenění stezky v kategorii jednodenních výletů saská ministryně kultury a cestovního ruchu Barbara Klepschová.

2:31

Žádný kemp, jen ohniště a suchý záchod. Opomíjený Český les chce nalákat turisty na síť prostých nocovišť

Číst článek

Stezka pojmenovaná po jednom z nejznámějších německých romantických malířů Casparovi Davidovi Friedrichovi vede po patnáctikilometrovém okruhu mezi vesnicemi Krippen a Schöna, těsně za česko-saskou hranicí u Hřenska.

Část vede podél toku Labe, ve vyšších partiích poskytuje výhled na skalní města Saského Švýcarska, ale i dál do Českého Švýcarska.

Ve vsi Krippen strávil Friedrich léto 1813. Na procházkách po okolí nasbíral inspiraci pro řadu svých pozdějších děl, na kterých jsou zachyceny i některé hory na české straně. Motivy z Českosaského Švýcarska jsou i na jeho nejznámější olejomalbě Poutník nad mořem mlhy.

Nové informační tabule na stezku přibyly v loňském roce, kdy si Německo připomínalo 250. výročí Friedrichova narození. Na svět přišel nejznámější německý krajinář v roce 1774 v Greifswaldu, zemřel v roce 1840 v Drážďanech.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Cestování

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme