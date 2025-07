Němci o ‚knedlíkový expres‘ ještě nepřijdou. Jídelní vůz Českých drah bude dočasně a omezeně jezdit dál

Díky jídelním vozům Českých drah s červenými sedačkami a českou kuchyní se spojům mezi Prahou a Berlínem přezdívá „knedlíkový expres“. Provoz těchto vozů měl původně končit v těchto dnech v souvislosti s nasazením nových souprav ComfortJet, některé budou ale dočasně jezdit dál. „Dobrá zpráva pro všechny možná je, že je přesuneme na tuzemské linky,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál mluvčí Českých drah Filipem Medelský. Rozhovor Praha/Berlín 21:46 25. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České dráhy počítají s ComfortJety jako s hlavní páteří dálkové mezistátní dopravy národního dopravce v následujících letech | Zdroj: České dráhy

Původně jste avizovali, že s nasazením ComfortJetu staré jídelní vozy do Berlína přestanou jezdit. V tomto týdnu jste oznámili, že ve třech párech vlaků každý den dočasně zůstanou. Právě na to v pátek reagují nadšeně německá média. V tiskové zprávě přitom nepíšete, jak dlouhé to dočasné období bude. Můžete tedy upřesnit, jak dlouho ještě staré jídelní vozy budete do Berlína posílat?

Hodně to závisí na tom, kdy nám výrobní konsorcium dodá nové restaurační vozy pro soupravy ComfortJet. standardní ComfortJet má devět vozů, tedy s tím novým restauračním vozem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vozy pocházejí z poloviny 90. let, takže počítáme s jejich dalším využitím, říká v rozhovoru, mluvčí Českých drah Filip Medelský

U osmivozových souprav, což je to dočasné řazení, se vždy počítalo s tím, že tam bude ještě zařazen původní restaurační vůz WRmz815 – to byl ten knedlíkový expres, jak tomu Němci říkají.

V tomto ohledu nejde o žádnou změnu nebo nějakou novinku. My jsme to takto vždy avizovali a platí, že v momentě, kdy budeme mít více kompletních souprav ComfortJet, tak z této linky staré jídelní vozy zmizí a přesunou se na jiné.

Takže na tom se nic nemění? Máte nějaké poslední zprávy od výrobce, kdy ty zbývající jídelní vozy nebo restaurační vozy do ComfortJetu dodá?

Předpokládáme, že se to stane někdy v průběhu letošního podzimu. Od nového grafikonu – to znamená od poloviny prosince. V následujících dnech začíná velká výluka mezi Berlínem a Hamburkem. Znamená, vlaky do Německa vlastně následujících devět měsíců budou jezdit pouze do Berlína

Jídlení vůz WRmz Českých drah | Zdroj: České dráhy

Počítáme s tím, že od nového jízdního řádu od zmíněné poloviny prosince už by rameno Praha-Berlín bylo kompletně saturováno kompletními soupravami ComfortJet s novými restauračními vozy.

Cesta do Berlína už bez červených sedaček. Knödelexpress přijde o ikonický jídelní vůz Číst článek

Když vidíte, jak o tom s nadšením píší německá média a kolik pozornosti tomu věnují, přičemž v minulosti o tom psala i jiná média neněmecká, třeba i velmi vlivný týdeník The Economist… Neuvažujete o tom, že byste třeba alespoň v jednom spoji nechali starý jídelní vůz dlouhodobě? Nebylo by to výhodné z marketingového hlediska?

Možná by to bylo výhodné, ale fakticky je to vlastně nemožné, protože německá strana žádá, aby na trati mezi Berlínem a Hamburkem po dokončení modernizace byly vlaky schopny jezdit rychlosti 230 kilometrů v hodině.

Soupravy ComfortJet v kompletním uspořádání jsou schopny takovou rychlostí jezdit, ale ty staré vozy mají maximální konstrukční rychlost 200 kilometrů v hodině.

Takže i kdybychom chtěli, tak z hlediska německé strany a dopravce Deutsche Bahn toto nemůže být a nebude akceptováno.

3:28 České dráhy zmodernizují ikonické brejlovce. Za jednu lokomotivu zaplatí přes 100 milionů korun Číst článek

Pokud staré jídelní vozy přestávají a přestanou jezdit do Berlína, co s nimi bude? Na kterých linkách budou jezdit?

Vzhledem k tomu, že ty vozy pocházejí z poloviny 90. let, to znamená, že ještě nejsou dávno za hranou své životnosti, tak počítáme s jejich dalším využitím. Dobrá zpráva pro všechny možná je, že je přesuneme na tuzemské linky, primárně na hlavní linku X-1 mezi Prahou, Ostravou a Bohumínem.

Pak také počítáme například s tím, že bychom je nasazovali třeba na některé dálkové spoje do Polska. Takže pro české cestující je to dobrá zpráva, protože si této „starosvětské gastronomie“ na kolejích užijí více.

A zůstane tam nabídka knedlíků a piva tak, jak byla doposud?

Přesně tak. Je důležité říci, že stejná nabídka, jako je nyní ve starých jídelních vozech, bude i v těch nových restauračních vozech do Německa. Takže Němci, Češi, kdokoliv, kdo jezdí mezi Prahou a Berlínem o nic nepřijde, a dokonce to bude ještě vylepšené