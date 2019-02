Vítejte v čumu! Původní obyvatelé polárního severu čelí nástrahám moderní doby, tradice si ale uchovali

„Nacházíme se v Jamalo-něneckém autonomním okruhu, v čumu Jevdokie a Petra Ivanoviče Serasovových. Můj manžel je chovatelem sobů a já jsem vyrůstala v rodině chovatele sobů a rybáře. V létě je naším domovem tento čum, ale v zimě už nekočujeme, v zimě žijeme ve vesnici – už dvanáctým rokem,“ popisuje Radiožurnálu paní Jevdokie.

Má šest dětí. Čtyři se narodily v tundře, když Serasovovi ještě kočovali celoročně. Tři dcery už jsou dospělé – vystudovaly střední nebo vysoké školy v Tobolsku a Tjumeni.

Pracují s mládeží a usadily se ve vesnicích. Jevdokie s manželem a menšími dětmi každé jaro vyklepou kožešiny, připraví složený čum, vyčistí pícku a pak všichni vyrazí do tundry lovit ryby. Hlavní zdejší řekou je sibiřský veletok Ob. A každý rybář ví, že lov – to je hlavně čekání na dobrý úlovek.

Paní Serasovová si dlouhou chvíli krátí tím, že sepisuje bajky, které jí vyprávěli její rodiče a prarodiče. A světe div se – jsou o sobech a jejich spřeženích, kterým se říká argiš.

„Jedou dva argiše. Potkají se a sobi z prvního argiše stojí a ti druzí si unaveně lehnou na zem. Sobi z prvního argiše se těch druhých ptají: Proč jste tak unavení? - Protože máme línou paní. Dlouho spí a pak nestačí vydělat kůže. Jsou vlhké, těžké a my je musíme tahat s sebou, proto jsme unavení. A druhý sob odpovídá: Vidíš, my nejsme utahaní, protože naše paní je pracovitá a vstává za úsvitu. Vydělá kůže, pak je sešije a zbytky nechá na místě. Proto jsou naše sáňky velmi lehké.“

Tato bajka má být podle paní Jevdokie poučením pro děti, aby nebyly líné, vstávaly s jitřenkou a naučily se, jak se staví čum.

Sobí kůže

„Sobí kůže se musejí vydělat. Říkáme jim ňuki a vyrábějí se výhradně ze zimní sobí srsti – a na velký zimní čum se jich spotřebuje padesát z vnější strany, takže celkem sto, ale my teď z vnitřní strany používáme celty, které se dají koupit. No, ale taky je to práce – musíme je nastříhat a sešít,“ říká Jevdokie.

Sobí kůže má oproti celtovině tu výhodu, že výborně izoluje, sníh po ní lehce sklouzne a nikdy nenavlhne. Když paní Jevdokije zrovna nešije čum nebo nezapisuje bajky, vyšívá polštáře a paličkuje. Říká, že má ráda, když je v čumu hezky. Sestra paní Jevdokije – Jekatěrina – se sobími kůžemi ale nepracuje ani nekočuje.

„Já hlavně pletu a používám přitom perly. Vyrábím kabelky, tašky, peněženky nebo šiju různá pouzdra – třeba na mobilní telefony, aby v tundře hned nezamrzly. Tyhle s naším tradičním motivem jsem ušila pro vás. Je ostružiník a jeho plody jsou velmi chutné a zdravé. A pracuju taky s s tulení kůží, pokud ji seženu. Vydělám ji a šiju z ní vysoké boty – burky - na prodej,“ říká.

Tradiční kuchyně

Ale dost už bylo práce, teď je třeba něco sníst. Pec uprostřed čumu slouží zároveň jako topné těleso, trouba i plotna. A světe div se podruhé – jídla připravují hlavně ze sobího masa a ryb.

„Sobí maso vaříme v nevelkém množství vody, ono musí pustit šťávu a v ní se vlastně pak vaří, aby jídlo bylo jaksepatří tučné. Polévku nejčastěji připravujeme z ryb, je to ucha. A pak smažíme pirožky. Z pece vytáhneme horké uhlíky, vložíme je do plechového lavoru, přes něj klademe pánev a smažíme pirožky i lívance. Jíme je se zavařeninou nebo ovocem. Pečeme taky moc dobrý vlastní chléb. Všechno je jednoduché: ryby a maso nakrájíme do jednoho kotle a vaříme i smažíme,“ přibližuje.

Něnci nevaří nic do zásoby – kdo se s tím mám tahat, říkají. Všechno je proto čerstvé a zdravé. A pokud nepodlehnou civilizačním nemocem, dožívají se úctyhodného věku. Není výjimkou, že něnecké ženy rodí i po šedesátce.