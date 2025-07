Nepovolené vjezdy autem a zničené alpínské trávníky. Overturismus se podepisuje také na Krkonoších

Možná se to stalo i vám. Objevili jste se na oblíbeném místě Česka, kam jste se moc těšili a plánovali si výlet, jenže spolu s vámi se tam objevily stovky, někdy i tisíce dalších turistů. Tzv. overturismus trápí hory, ale třeba i některé vinařské regiony. V novém seriálu Radiožurnálu se na hlavní místa vypravíme a zkusíme poradit, jak se možným problémům vyhnout. Začínáme teď spolu se strážci hned v první zóně Národního parku Krkonoše. Seriál Praha 18:25 21. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bezohlední turisté na Sněžce ničí alpínské trávníky (ilustrační foto) | Zdroj: Správa Krkonošského národního parku

Strážce Štěpán Votava právě zastavuje řidiče v místě, kde nemá co dělat. „Důležité je nejezdit přes národní park, protože evidentně nemáte oprávnění,“ vysvětluje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nepovolené vjezdy autem a zničené alpínské trávníky na Sněžce. Overturismus se podepisuje také na Krkonoších

„Jel jsem podle GPS a najednou byla slepá ulice, tak jsem to otočil a jel jsem zpátky,“ vysvětluje řidič.

„Víte, že jste v národním parku?“

„Až teď, když jste mi to řekli.“

„Takže jestli souhlasíte s pokutou tisíc korun…“

Na místě může dostat fyzická osoba pokutu ve výši až deseti tisíc korun. Strážci poslední dobou potkávají více řidičů, kteří po krkonošských cestách bloudí.

„Většinou je to na popud GPS, která je slepě naviguje přes národní park. Řidiči by měli dbát na dopravní značení. Tam je to jasné, B11 zakazuje vjezd bez oprávnění,“ zdůrazňuje strážce.

Krkonoše na kole

Lenka s bratrem se vydala na výlet na elektrokole. „Dneska jenom krátký výlet, protože má odpoledne pršet. Jedeme se podívat do Strážného.“

Také na kole člověk musí vědět, kde se smí pohybovat. „Jezdíme sem už pár let a jezdíme víceméně obdobné trasy. Vždycky po roce zkontrolujeme, jestli je to všude stejné,“ říká Lenka.

„V celém národním parku máme síť cyklotras, kde je legální se pohybovat na kole. Všude jinde je to zakázané,“ vysvětluje strážce Votava.

Jeho kolega nedávno pokutoval právě cyklistu. „Bylo to tady na pláni, dotyčný si evidentně nevšiml nebo nenaplánoval trasu a jel po valu, kde je nebezpečí úrazu pro pěší.“

Turisté na Sněžce

Hodně práce mají strážci na Sněžce. A to proto, že bezohlední turisté ničí alpínské trávníky. Proto se na jejím vrcholu a v okolí opět objevily mechanické zábrany, jak potvrzuje Radek Drahný, mluvčí parku.

„Začínáme od horní stanice lanovky, na levé straně kolem celého vrcholu Sněžky. Druhým místem je sedlo u bývalé obří boudy. Právě tento alpínský trávník byl v minulosti takovým neoficiálním místem, kam lidé chodili piknikovat.“

Teď jsme nedaleko Tetřevích bud, u jednoho z odpočívadel. Je tady také útulna, která je otevřená.

„Je tady víceméně čisto. Až nebývalé čisto, což je dobře, pochopitelně,“ popisuje Votava.

Na kterých místech jsou s odpadky největší problémy? „Většinou to jsou nejvíce frekventované cesty, byť si myslím, že se lidi víc a víc snaží odpadky eliminovat.“

Nejvíc problémů s turisty očekávají strážci na přelomu července a srpna, kdy jich tradičně do hor přijíždí nejvíc.

Audiozáznam prvního dílu seriálu Radiožurnálu si můžete pustit v úvodu článku.