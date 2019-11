Sní cukroví pro dekoraci, rozbijí stan ve skanzenu. Památky bojují s neukázněnými turisty

Provozovatelé muzeí, galerií a dalších výletních míst hledají řešení, jak turisty přimět ke slušnému chování. Mnozí z nich se pravidelně setkávají s tím, že lidé vstupují mimo vyhrazené prostory, poškozují historické předměty, a dokonce třeba jedí cukroví, které je použité jako dekorace. Nepomáhají ani cedule s upozorněními. Hradec Králové 20:16 23. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedním z hříchů neukázněných turistů je konzumace vánočního cukroví určeného k dekoraci. (Ilustrační foto) | Foto: Rawpixel | Zdroj: Fotobanka Unsplash

„Návštěvníci se dotýkají exponátů, kdy si chtějí věci zkoušet na exponátech, které rozhodně ke zkoušení nainstalované nejsou,“ popisuje pro královéhradecký Český rozhlas chování některých lidí ředitelka muzea v Úpici na Trutnovsku Jana Nešněrová.

Sní cukroví pro dekoraci, rozbijí stan ve skanzenu. Pamětihodnosti bojují s neukázněnými turisty.

Nejúčinnější by podle ní bylo zamknout všechny exponáty do vitrín, to ale prý není reálné. Ideální podle Nešněrové nejsou ani pokyny návštěvníkům pomocí nápisů. „Člověk může dát cedulku: ‚Nedotýkati se‘, ale to vám rozbije celou zážitkovou expozici. Protože pokud instalujeme interiér, který má dělat dojem, že z něj právě odešel jeho obyvatel, tak cedulka ‚nedotýkati se‘ je naprosto mimo,“ dodává.

V úpickém muzeu se prý také běžně stává, že návštěvníci snědí cukroví napečené jako dekorace pro vánoční výstavy. Ty samé zkušenosti mají třeba i na zámku Hrádek u Nechanic, kde dokonce loni poprvé umístili u cukroví cedulky, že je chemicky ošetřené. O podobném kroku uvažují i letos.

„Prozrazuji vám teď takové velké zámecké tajemství. Prosím tedy veškeré vážené posluchače, aby až přijdou na Hrádek, aby nám to na stolech nechali, protože to je naše jediné cukroví, které máme na výzdobu,“ žádá kastelán Martin Rejman.

Večeře ve skanzenu

S nepochopitelným chováním turistů se běžně setkávají třeba i v archeologickém muzeu v přírodě Villa Nova v Orlických horách. Skanzen je sice volně přístupný, někteří lidé si to ale podle vedoucího areálu Bohumíra Dragouna vykládají po svém.

„Večer jsem přišel mezi domy a bylo tady zaparkované auto. Byly tady postavené dva stany a piknikový stolek, rodina se právě chystala k večeři. Vysvětlil jsem jim, že jsou v areálu skanzenu. A oni mi říkali, že je tady krásně a že by si to rádi užili, tak jsem je samozřejmě okamžitě vyhodil,“ přibližuje Dragoun.

Problémy s neohleduplnými lidmi mají ale třeba i botanici z Rychnovska. Každoročně tam kvete několik vzácných druhů orchidejí, odborníci ale přesná místa úzkostlivě tají.

„Byl velký problém, že tyto vzácné orchideje zahrádkáři vyrýpávali a přesazovali je na své zahrady do svých skalek,“ vysvětluje botanik Muzea a galerie Orlických hor Jan Doležal.

A podobně mluví téměř všichni, kteří s turisty v rámci své práce přichází do kontaktu. Slušných návštěvníků je ale podle nich stále ještě většina.