‚Klientka nechť se obrátí, na koho chce.‘ Aerolinky a cestovky se dál přou o proplácení zrušených letů

Přestože se na oblohu opět vrátila letadla, aerolinky dosud nevyřešily všechny své závazky. Na zemi stále čekají Češi, kterým společnosti dluží peníze za zrušené lety v období nouzového stavu. Dříve při podobných situacích vracely letecké společnosti cestujícím peníze zhruba do týdne, teď musí pasažéři čekat několik měsíců. Kdy se svých peněz dočkají, jim navíc v tuto chvíli neumí nikdo říct. Praha 7:26 20. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aerolinky stále nevyřešily všechny své závazky. (ilustrační foto) | Zdroj: Koláž iROZHLAS

V polovině ledna si seniorka Dagmar Glückaufová koupila letenky na Korsiku. Cestu měla naplánovanou na červen, už na jaře jí ale začalo velmi rychle docházet, že zřejmě nikam neodletí. Zažádala tedy u společnosti Invia o storno. Prodejce jí nabídl voucher, který ale Dagmar odmítla a zažádala o peníze. Jenže marně – podle Invie za letenky zodpovídá dopravce – tedy společnost Air France.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o současných problémech s vracením peněz za zrušené lety

„To je taková komunikace, že to je na Air France. Tak já volám Air France, ti mi zase řeknou: ‚To Invie.‘ A tak dále. Na to jsem dostala takový dost ošklivý e-mail, že si můžu stěžovat kde chci, ale že je mi to houby platný,“ popisovala Radiožurnálu Dagmar Glückaufová, jak komplikovaná je podle ní komunikace s prodejcem i s dopravcem.

„Kdyby mě byla kterákoli strana řekla: dostanete peníze tolikátého a tolikátého, tak by mě to uspokojilo. Chtěla jsem mít jasno, kolikátého budou ty peníze na mém účtě. A to jsem se nedozvěděla,“ dodala.

Peníze zadržuje zprostředkovatel

Radiožurnál proto kontaktoval společnost Invia. Podle mluvčí Andrey Řezníčkové je ale Invia pouze zprostředkovatel a peníze paní Glückaufové nezadržuje ona, ale dopravce.

Ryanair zruší na podzim 20 procent letů, na vině je slabá poptávka způsobená šířením koronaviru Číst článek

„V momentě vystavení letenky se automaticky odesílají peníze na leteckou společnost. Pokud dojde ke stornu letenky, žádáme leteckého dopravce přes organizaci IATA, aby klientovi vrátil peníze zpět přes naši agenturu,“ vysvětlila Řezníčková.

Společnost Air France na žádost Radiožurnálu o vyjádření nereagovala. Podobný problém v tuto chvíli neřeší jen Invia, ale i další zprostředkovatelé letenek. Přitom podle výkladu ministerstva pro místní rozvoj za vrácení ceny letenek neodpovídají. Klienti zprostředkovatelů se ale i tak často obracejí na Českou obchodní inspekci, jak vysvětlil její mluvčí – Jiří Frolich.

„Zprostředkovatel nicméně vlastním jménem neodpovídá za splnění závazků z přepravní smlouvy a nemusí vrátit cenu letenky, dokud neobdrží peníze zpět od příslušného leteckého dopravce. Vzhledem k trvající krizi v letecké dopravě proces vrácení ceny letenky trvá v mnoha případech měsíce.“

Odlišné podmínky a lhůty

Každá letecká společnost má navíc jiné individuální podmínky a lhůty, ne vždy jsou ale v souladu s českou legislativou nebo s vyjádřením Evropské komise, vysvětlil advokát Jakub Kadlec.

Američané si cestují po Evropě zákazu navzdory. Mohou za to ‚chaotická‘ opatření zemí EU Číst článek

„Aerolinky za současné situace nejčastěji přistupují k vystavování voucherů. Je třeba si ale uvědomit, že cestující k jejich akceptaci nemůže být v žádném případě nucen. Vždy může požadovat vrácení ceny letenky. K té by mělo dojít do sedmi dnů, reálně se ale nyní čeká několik měsíců.“

Třeba Dagmar Glückaufová se tak chtěla dovolat svého práva na vrácení peněz přes takzvaný lex voucher. Jenže ten lze uplatnit pouze na zájezdy.

„Když jsem riziková, nemusím přijmout voucher. Takže o tom jsem je informovala v podstatě záhy,“ dodala ke své situaci.

V tuto chvíli tak Dagmar Glückaufové nezbývá, než čekat. Česká obchodní inspekce případ předala Evropskému spotřebitelskému centru.