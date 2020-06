Čtyři měsíce na šestimetrové lodi. Čechoameričan Světlík se podruhé pokouší převeslovat Atlantik

Čechoameričan Milan Světlík se na několik měsíců dokonale izoluje na širém moři. Sestrojil si šestimetrovou speciální loď, nakoupil zásoby a z New Yorku v neděli vlastními silami vyrazil splnit si sen – doveslovat až do Evropy | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas



Čechoameričan Milan Světlík se na několik měsíců dokonale izoluje na širém moři. Sestrojil si šestimetrovou speciální loď, nakoupil zásoby a z New Yorku v neděli vlastními silami vyrazil splnit si sen – doveslovat až do Evropy. První pokus mu před týdnem po čtyřech dnech plavby zhatilo špatné počasí. Teď vyplouvá znovu a své město, kde to vře pandemií koronaviru i demonstracemi a zásahy policie, vymění za vlny Atlantiku. New York 15:11 7. června 2020

Milan Světlík je jeden z mála Čechů, který si v těchto dnech může užívat naplno moře. V newyorském Queensu mu zatím kotví loď, na které během čtyř měsíců chce přeplout z Ameriky do Evropy.

„Tady vidíš vzduchotěsné zámky na jídlo,“ popsal Radiožurnálu Světlík. „Alobal tam mám proto, aby odrazil slunce,“ dodal.

Na lodi má i kajutu, kde může přespat. „Tady teď je vedro jako v troubě, protože praží sluníčko. Tady mám ukazatel, kolik mám v baterii energie. Tady mám hlavní navigaci, světla samozřejmě mám. Za mnou je spací pytel. Tady mám prádlo na výměnu – nějaké kalhoty, bundu,“ popisuje.

Tak nějak vypadá únik ze Sodomy, Gomory.



Tak nějak vypadá únik ze Sodomy, Gomory.

Akorát s tím neohlížením se zpět to bude mít Milan Světlík @MilanRows těžký, protože z virem a nepokoji bublajícího New Yorku bude přes Atlantik veslovat...

Na otázku, proč se člověk s veslicí chce vydat na širý oceán na několik měsíců, odpovídá: „Určitě je to pro moji psychologickou stránku. Chtěl bych samozřejmě poznat, jakým způsobem to na mě bude působit. Chtěl bych se poznat v šestatřiceti letech. Chci také mít svým způsobem klid. Myslím si, že mi to pomůže si vyčistit trochu hlavu. Ten sportovní výkon je samozřejmě také částí toho. Je to extrémní výkon. Láká mě to nejen ze sportovních důvodů, ale i se sblížit s přírodou. Sám nevím, co od toho mám očekávat, a ta nejistota mě láká.“

Vzhledem k epidemiologické situaci v New Yorku se zdá, že odjet na širé moře je nejrozumnější věc. Nový koronavirus by ale pro veslaře mohl být problém, pokud by se projevil po 14 dnech někde uprostřed moře.

„Samozřejmě z toho nějaké obavy mám, ale myslím si, že když bych onemocněl, tak to tam prostě přečkám. Nemůžu se bát všeho. Kdybych se opravdu všeho bál, tak bych asi ani do toho nešel,“ popsal.

Světlíka mrzí současná situace v New Yorku, kde je vysoká nezaměstnanost a nepokoje. „New York mám rád. Žiju tu dlouho. Opouštět ho v tomto stavu pro mě není vůbec veselé. Je mi to velice líto. Lidé mají problémy, s virem přišli o práci. Doufám, že se situace zlepší a upokojí, že se budu vracet do lepšího New Yorku,“ věří Světlík.