‚Nezajímá je síť cest.‘ Čtyřkolky přes zákaz brázdí České středohoří, rozjíždějí vegetaci i motýly

České středohoří sice netrápí davy turistů, i tak ale oblast patří do našeho seriálu o nadměrném turistickém ruchu. Ochránci přírody tam stále častěji řeší nelegální vjezdy čtyřkolkářů, a to například u vrchu Klobouk, u Děčína, v okolí Bukové hory, na Březině, v soutěsce Rytina nebo na vrchu Dlouhá. Pokud strážci neukázněné řidiče chytí, hrozí jim pokuty v řádech desítek tisíc korun. Seriál Ústí nad Labem 18:28 26. července 2025

Pod kopcem Dlouhá v Českém středohoří nacházíme vyjetou brázdu. „Tady vidíme zřejmý vjezd čtyřkolkářů. Je vidět, že to je opakovaně projížděné, tráva je slehlá a jsou tady vymleté koleje,“ ukazuje ředitel Chráněné krajinné oblasti České středohoří František Budský.

Mimo silnice přitom v Chráněných krajinných oblastech nemají čtyřkolky co dělat. „Vyplývá to ze zákona. Jsou to základní ochranné podmínky velkoplošného, zvláště chráněného území, kterým je Chráněná krajinná oblast. Tam je jasně řečeno, že platí zákaz vjíždět a setrvávat motorovými vozidly mimo silnice a pozemní komunikace,“ vysvětluje Budský.

Podobné vjezdy do chráněných a přírodně cenných lokalit škodí například motýlům – zde vzácným okáčům. „Přejezdy čtyřkolek dochází k tomu, že vajíčka, případně housenky nebo i kukly, které jsou lehce pod povrchem země, jsou rozmačkané. Případně dojde k tomu, že motorkáři rozjíždějí vegetaci,“ popisuje ředitel Chráněné krajinné oblasti.

Na neukázněné řidiče jsou v terénu připraveni strážci i zpravodajové ochrany přírody. Přesto to nestačí.

„Vzhledem k tomu, že čtyřkolkáři jsou poměrně mobilní a nezajímá je cestní síť, je velice problematické je chytit. Proto jediné, jak se dají dostihnout, je zaregistrovat jejich registrační značku, zjistit si vlastníka a potom to řešit s ním,“ říká Budský.

Někdy k chycení řidiče pomůže i náhoda. „Podařilo se přestupce zastihnout díky tomu, že tady uvízl a potřeboval pomoc vyprostit. Hasiči ho vyprošťovali, byla přítomná policie, takže jsme obdrželi přestupek k řešení,“ popisuje.

Na hoře Raná například padla pokuta v řádu desítek tisíc. „Zejména z důvodu, že čtyřkolkáři se při vjezdu natáčeli a umístili to na YouTube, z čehož jsme zjistili, kdo to byl a co tím způsobil,“ říká.

„Vzhledem k tomu, že působili na veřejnost v negativním slova smyslu, byla pokuta vyšší,“ uzavírá František Budský s tím, že za podobné vpády na zvlášť chráněná území hrozí pokuta až sto tisíc korun.

Povědomí o vysokých pokutách, které čtyřkolkářům hrozí v případě chycení, pomáhá šířit i Roman Šulc, který sám na pomezí chráněné krajinné oblasti jen o pár kilometrů dál, čtyřkolky půjčuje.

„Co se týče CHKO (Chráněné krajinné oblasti), tam lidem řeknu, aby tam nejezdili, maximálně s nějakým povolením. Já jsem třeba měl povolení kvůli těžbě dřeva, takže jsem dostal klíče a jel jsem tam čtyřkolkou, samozřejmě po vyhrazené cestě,“ vysvětluje pronajímatel čtyřkolek. „Jinak se tam nesmí,“ dodává.

„Každý to podepisuje ve smlouvě, je to na jeho riziko,“ pokračuje Šulc. „Máme vyhrazený čas a pokaždé mám nahranou i cestu s tím, že má podepsanou smlouvu, takže to je všechno na jeho riziko,“ upozorňuje čtyřkolkáře pronajímatel.