Sověti v Nižném Novgorodu internovali Sacharova, Němcov město otevřel světu. Nyní roste i díky fotbalu

Na scéně nad soutokem velkých ruských řek Volhy a Oky se chystá vyhlášení výsledků umělecké soutěže Inovace.

Celé se to odehrává v nádherném prostředí železných konstrukcí geniálního ruského stavitele Vladimira Šuchova. Jde o pavilony Celoruské průmyslové a umělecké výstavy, kterou v Nižném Novgorodu v roce 1896 zahajoval car Mikuláš II.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž o proměnách v Nižném Novgorodu, kterou připravil Martin Dorazín

Nižnij Novgorod byl už v 19. století jedním z hlavních center ruského průmyslu a kultury. O totéž se snaží i v současnosti. Jednak výrobou lodí, letadel a aut legendární značky GAZ, ale také například výstavou a soutěží Inovace.

„Velmi nás zajímají mezinárodní trendy a umění východu i západu. Všude ve světě se mezinárodní umění rozvíjí na základě vlastních národních specifik. Na jedné straně umělci využívají společné, globální postupy a na straně druhé jsme si navzájem zajímaví svými zvláštnostmi,“ říká Radiožurnálu Anna Markovna Gor, která expozici připravila.

„Náš výstavní prostor Arzenál se stal místem umělecké komunikace, která rozvíjí jak konkrétního diváka, tak celou naši oblast. Jen kultura totiž spojuje lidi a my se snažíme, aby tady takové centrum vzniklo,“ dodává.

Nižnij Novgorod nebýval vždy přívětivým a otevřeným městem. Kvůli vojenskému výzkumu a výrobě sem cizí nesměli vůbec nebo jen na zvláštní povolení. Sovětský režim proto v Nižném, který se tehdy nazýval Gorkij, internoval obránce lidských práv, fyzika Andreje Sacharova. Město se lidem a světu otevřelo až v 90. letech, kdy se gubernátorem stal reformátor Boris Němcov.

Nádherné prostředí železných konstrukcí geniálního ruského stavitele Vladimíra Šuchova. | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Vzpomínky na mistrovství

Další výraznou proměnou prošla metropole středního Povolží loni před fotbalovým šampionátem. Město získalo novou dominantu v podobě víceúčelového stadionu, opravily se silnice, prokouklo historické centrum, ale nejen to. Šampionát podle Natalie Kiričenkové z městské informační služby vnesl do Nižného novou, přátelskou atmosféru.

Porušují ‚ruské Maledivy‘ na Sibiři zákony? Prokuratura nařídila kontrolu tyrkysové odpadní nádrže Číst článek

„My, obyvatelé Nižného Novgororu, vzpomínáme na všechny, kteří k nám přijeli, s láskou i smutkem. Dodnes lidi na sociálních sítích publikují fotky z období mistrovství světa a píšou, jak je jim smutno a jak by chtěli vrátit ty dny zpět. Nejde ani tak o to, že se zlepšila městská infrastruktura, jako spíš o to, že jsme se zcela upřímně zamilovali do našich hostů. Všechny obavy, že fanoušci zničí naše krásné město se ukázaly jako zcela liché. Chtěli bychom je tady vidět znovu a znovu,“ říká Radiožurnálu.

Pro obyvatele Nižného Novgorodu se zahraniční fanoušci stali blízkými, téměř rodnými lidmi, vzpomíná paní Natalia. Obyvatelé Nižného Novgorodu i po roce vzpomínají na zahraniční fanoušky, které si zamilovali.

„Ano, mnozí z nich – Švédi, Chorvati a další. Když hráli v jiných městech, říkali jsme: podívejte se, to jsou naši Švédi nebo Chorvati, protože jsme se seznámili s jejich fanoušky a ta mužstva už pro nás nebyla cizí. Tato nálada nás spojovala. A je dobře, že se postavily nové stanice metra a nové hotely, aby se další hosté mohli u nás pohodlně ubytovat,“ dodává.

Městský stadion během loňského mistrovství světa ve fotbale | Foto: MadDog | Zdroj: Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0

Vicegubernátor Andrej Betin říká, že Nižnij Novgorod musí zúročit zkušenosti šampionátu a stát se městem přitažlivým nejen pro turisty, ale i pro své obyvatele.

„Snažíme se změnit kvalitu státních služeb občanům, ale jako všude i u nás jsou lidé, kterým to ještě nedochází. Mistrovství světa jsme využili k získání zahraničních zkušeností. Viděli jsme, jak fungují města v cizině a chceme, aby státní a městská správa byly prakticky neviditelné. Dokud bude objednání státní nebo městské služby složitější než objednávka pizzy, nic se nepodaří,“ zakončuje Betin.

Nižnij Novgorod je příkladem, který ukazuje, že Rusku nepomáhá izolace, ale naopak vstřícnost a otevřenost vůči světu. Pomohlo tomu i loňské mistrovství světa ve fotbale.

Nižnij Novgorod byl už v 19. století jedním z hlavních center ruského průmyslu a kultury | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas