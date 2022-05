Nový Zéland otvírá po covidu hranice turistům. Jejich počet chce ale výrazně omezit

Nový Zéland se od pondělí otevírá turistům, kteří nepotřebují pro cestu na ostrovy víza. Do této skupiny spadá i Česko. Podmínkou pro vstup zůstává dokončené očkování proti koronaviru. S postupným otevíráním země ale přichází také debata, jak by vlastně měla budoucnost turistiky vypadat. Vláda vstup do některých lokalit zpoplatní, zpřísní regulaci karavanů i bude podporovat vzdělávání zahraničních návštěvníků. Wellington 12:30 2. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fjord Milford Sound na Novém Zélandu | Zdroj: Profimedia

Turistika tvořila před pandemií šest procent novozélandského HPD a vytvářela 7,5 procenta pracovních míst. Většina z nich zmizela s uzavřením země, které trvalo prakticky dva roky. A zmizely také letecké linky, které turisty přivážely.

To všechno není možné obnovit ze dne na den a Nový Zéland se k hranici čtyř milionů zahraničních návštěvníků ročně jen tak nevrátí.

Podle ministra turistiky Stuarta Nashe ale byla dřívější podoba masové turistiky neudržitelná – neúnosně zatěžovala přírodu i místní komunity. Jako příklad může sloužit oblíbený fjord a stejnojmenná přilehlá vesnice Milford Sound, kde žije asi stovka místních, ale každý rok tam přijíždělo 900 tisíc turistů.

Takový přístup podle novozélandské vlády podkopává samotné základy toho, co zahraniční návštěvníky na ostrovy táhne – krásná příroda málo dotčená lidskou aktivitou. Podle ministra Nashe je jasné, že turistický průmysl nemůže zůstat stejný jako před pandemií.

Před pandemií vláda mluvila o tom, že se chce zaměřit hlavně na bohaté klienty, kteří utratí víc peněz za luxusnější služby. Ti ale těžko znovu nastartují celý turistický průmysl a nepřinesou tolik pracovních míst.

Vláda se tak snaží najít nějakou střední cestu. Nezdá se, že by měla nějaký zázračný recept, který by řešil všechny problémy. Spíš se snaží vymyslet co nejlepší regulaci jednotlivých aspektů turistiky. V Milford Sound se třeba chystá zpoplatnění vstupu a omezení maximálního počtu návštěvníků.

Vláda také představila přísnější regulaci obytných karavanů – toho jaké standardy musejí splňovat nebo kde mohou parkovat. Na druhé straně chce podporovat projekty, které se zaměřují na vzdělávání zahraničních návštěvníků a jejich zapojení do místních komunit.

Jestli se tyto pokusy proměnit masovou turistiku na nějaký udržitelnější model podaří, to ukážou příští měsíce a roky.

Boj s klimatickými změnami

Nový Zéland přehodnocuje víc základních principů svého fungování. Vláda představila svůj plán boje s dopady klimatických změn.

Jde o ambiciózní plán na širokou reformu mnoha institucí, zákonů a celých hospodářských odvětví. Jeho cílem je připravit zemi na dlouhodobé dopady klimatických změn. Návrh novozélandská vláda představila ve středu a teď bude procházet dlouhým připomínkováním.

Obsahuje například výrazné změny v regulaci výstavby domů a infrastruktury. Příkladem může být třeba to, že v současnosti žije asi sedmina obyvatel Nového Zélandu v záplavových oblastech a dá se čekat, že povodně budou v budoucnu silnější a častější.

Většinu velkých měst bude ohrožovat rostoucí hladina oceánů. Podle vlády je proto nutné změnit pravidla budoucí výstavby, začít pracovat na ochraně té stávající a připravit se na přesouvání velkého množství lidí do nových domovů. To se totiž může velmi rychle ukázat jako nevyhnutelné.