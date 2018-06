Nový Zéland zpoplatní turistům vstup do země. Miliony návštěvníků přestává zvládat

Nový Zéland přestává zvládat příliv turistů a chystá se jejich návštěvy zpoplatnit. Od druhé poloviny příštího roku každý turista při vstupu do země zaplatí 25 až 35 novozélandských dolarů (385 až 539 Kč). Výjimku budou mít Australané, obyvatelé sousedních ostrovů a děti do dvou let. Oznámila to v pátek novozélandská vláda. Wellington 20:36 15. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Turista na Novém Zélandu (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Zemi se 4,9 milionu obyvatel navštívilo za 12 měsíců do konce března na 3,8 milionu zahraničních turistů. Téměř 39 procent z toho byli Australané. Vláda předpovídá, že do roku 2024 počet návštěvníků vzroste na 5,1 milionu.

„Na mnoha místech naše turistická infrastruktura praská ve švech,“ řekl ministr cestovního ruchu Kelvin Davis. Předpokládá, že opatření vejde v platnost v druhém pololetí 2019.

Nová daň by měla zemi v prvním roce přinést až 80 milionů NZD. Vláda chce peníze vložit do turistiky a infrastruktury. Současně požádala novozélandskou veřejnost, aby předložila návrhy, kam by mohla finanční prostředky nasměrovat.

Novozélandská vláda také před několika týdny oznámila, že zdvojnásobí poplatek za pobyt v chatách na některých z nejpopulárnějších turistických tras, napsal zpravodajský server The Guardian.