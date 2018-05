'Mizíme z map, může za to velké mezinárodní spiknutí.' Nový Zéland netradičně vábí turisty

Nový Zéland prý mizí z map světa. Tak začíná video, které má přilákat turisty do země, která už nechce být známá jen jako místo, kde se natáčely filmy k bestselleru Pán prstenů. Namísto hobitů a čarodějů teď mají turisté Novému Zélandu pomoci zastavit „spiknutí“, na které upozorňuje tamní premiérka a hlavně asi nejslavnější současný novozélandský komik. Wellington 6:30 5. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Je to větší, než když spojíte Lochneskou příšeru a přistání na Měsíci,“ volá v reklamním videu komik Rhys Darby, známý mimo jiné ze seriálu Flight of the Conchords, premiérce Jacindě Ardernové zprávu o globálním spiknutí, které Nový Zéland maže z map světa.

„Austrálie chce naše turisty, Anglie se chce zbavit našich ragbistů a vinaři nemají na naše rulandské,“ popisuje Darby kdo a proč se do spiknutí podle něj zapojil.

Ale nabízí i prozaičtější vysvětlení. „Nebo je to tím, že máme divný tvar - jako nedojedená jehněčí kotleta," dodává Darby.

Video si dělá legraci nejen z různých konspiračních teorií a teoretiků, kteří za vším vidí velké spiknutí, ale i ze samotné premiérky.

Ta se proslavila například tím, když si - jako první žena na světě - „odskočila“ z premiérského křesla na mateřskou dovolenou. Komik Darcy ji přesto oslovuje, tu familiárně jako Cindy, nebo naopak vznosně jako Výsosti, či Její veličenstvo. O pomoc nakonec turisty prosí sama Ardernová.

Nový Zéland přitom není jedinou zemí, která v propagaci země sází na známé osobnosti. Nedaleká Austrálie cestovatele láká na svou ikonu Krokodýla Dundeeho.

Čínské turisty ještě předtím chtěla přitáhnout pomocí čínského herce Chuang Siao-minga. Jeho indický kolega a král filmového Bollywoodu Shah Rukh Khan pak loni lákal bohaté Indy do Dubaje.