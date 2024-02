Novým partnerem Zábřehu je Dawson City. Obě města spojuje český cestovatel Jan Eskymo Welzl

Město Zábřeh získalo novou partnerskou obec v Kanadě. Je to Dawson City ležící u soutoku zlatonosných řek Yukon a Klondike. Možná ho znáte z povídek a románů spisovatele Jacka Londona. Pojítkem mezi oběma městy je český dobrodruh a cestovatel Jan Eskymo Welzl. Rodák ze Zábřehu, který strávil závěr svého života právě na drsném severu kanadského Yukonského teritoria. Od stálého zpravodaje Zábřeh/Dawson City 8:28 23. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dawson City | Zdroj: Profimedia

„Jan Eskymo Welzl, známý český dobrodruh, se narodil v Zábřeze a vybral si Dawson City jako svůj domov v letech 1929 až 1948,“ citoval z preambule Memoranda o porozumění mezi partnerskými městy starosta Dawson City Wiliam Kendrick.

Welzl se na daleký sever dostal přes Rusko a Novosibiřské ostrovy až na Aljašku. To ale ještě nenavštívil známé zlatokopecké městečko. Tam se dostal až potom, co ho americké úřady jako cizince původem z Rakouska-Uherska vyhostily do Evropy.

S pomocí novinářů Lidových novin, kterým vyprávěl své zážitky z arktických oblastí, vydal několik knížek. Toužil se ale na zlatý sever vrátit. Přes Hamburk odjel do Kanady a usadil se v Dawson City. Ve věku 80 let tam zemřel na infarkt.

Radní Zábřehu i Dawson City se setkali pomocí internetové platformy na vzdálenost přes dvanáct tisíc kilometrů a na dálku podepsali memorandum o porozumění. Kdyby to nebylo tak daleko, potřásli by si i rukama.

U zrodu partnerství čtrnáctitisícového Zábřehu a sotva dvoutisícového Dawsonu stál člen tamní městské rady Petr Pikálek. „Já žiju v Dawsonu už 12 let a poslední tři roky jsem městským radním v dawsonském zastupitelstvu. Navštívil jsem loni na delší dobu Českou republiku a napadlo mě, že vždycky tady nějaká ta spojnice byla a že by to mohla být zajímavá iniciativa, která nic nestojí a přitom může přinést benefit obou městům. Takže jsem se spojil se starostou Zábřehu, kterého jsem navštívil. Zábřeh okamžitě projevil velký zájem,“ popisuje.

Partnerství otevírá podle dawsonského radního Pikálka prostor pro spolupráci měst v turistice, školních nebo kulturních výměnách: „Je to taková platforma, základ pro rozvoj nějakých dalších aktivit. Dokážu si představit spolupráci místních muzeí. V Zábřehu na Moravě mají městské muzeum, kde celé jedno patro je věnované Eskymo Welzlovi a jeho pobytu v Dawsonu. V místním dawsonském muzeu je složka o Janu Eskymo Welzlovi také.“

„Samozřejmě jste vítáni. Kdybyste měli cestu do Evropy, tak vás velice rádi přivítáme jako zástupce našeho partnerského města a jakýkoliv občan Dawson City, kdyby měl cestu, tak ho velmi u nás přivítáme,“ pozval starosta Zábřehu František John z KDU-ČSL zastupitele Dawsonu k návštěvě svého města vzdáleného přes dvanáct tisíc kilometrů.

A William Kendrick pozvání opětoval. Zábřežští mohou přijet do Dawsonu třeba letos v létě. Nebo klidně i příští týden, když včas chytí letadlo. V těchto dnech se tam teploty ve dne pohybují kolem 20 a v noci kolem třiceti stupňů. Pod nulou.