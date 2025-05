Nula obrazovek! Radnice ve francouzském Seine-Port zakázala používání mobilů na veřejnosti

Bez mobilního telefonu už si život asi ani nedokážeme představit. Používáme ho nejen k volání a posílání zpráv, ale i k placení nebo hledání trasy. Neustálému koukání na obrazovku se rozhodli zamezit ve francouzském městě Seine-Port, když tamní radnice zakázala používání mobilů na veřejnosti. Jak to v první obci bez mobilu v praxi funguje? zápisník zahraničních zpravodajů Seine-Port 10:53 11. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Seine-Port je první obec, která prosazuje veřejný prostor bez mobilů | Foto: Marie Sýkorová | Zdroj: Český rozhlas

Městečko Seine-Port nedaleko Paříže bylo ještě do loňského roku klidným nenápadným místem. A také téměř neznámým. Do povědomí nejen ve Francii vstoupilo jako vůbec první obec, kde radnice zakázala používání mobilů na veřejnosti.

Starobylé městečko v malebném kraji kolem řeky Seiny působí, jako by se tady všichni znali. Před radnicí si v parku hrají rodiče s dětmi.

„My s tím souhlasíme! Jsme úplně pro, aby se omezilo používání mobilů a neustálé koukání na obrazovku, a to hlavně v přítomnosti dětí,“ říká mi Solène, která je učitelkou. Vadí jí, že rodiče přijdou vyzvednout děti, koukají do mobilu a ani neřeknou „dobrý den“.

Všechno pro děti

Její manžel Laurent běhá s dětmi po trávníku. V Seine-Port rodina žije už dva roky. „Jsem taky proti nadměrnému používání telefonů a obrazovek vůbec. Když je toho moc, je to velký problém a děti to ovlivňuje,“ potvrzuje manželčina slova Laurent.

Manželé Solène a Laurent s dětmi s doporučením radnice souhlasí | Foto: Marie Sýkorová | Zdroj: Český rozhlas

„Líbí se mi, že tím tady dětem ukázali, jak trávit čas jinak – odložit mobil nebo tablet a jít hrát fotbal nebo si číst,“ zdůrazňuje s tím, že je prima taky hrát si společně, a ne jen každý sám sedět u počítačové hry.

„Je mi jasné, že radnice chtěla tak trochu šokovat: Zákaz používání mobilů! Budí to téměř strach. Ale my tady moc dobře víme, že to tak není. Spíš šlo o to, na problém upozornit a uvědomit si, že skutečně na obrazovky koukáme až příliš, a spíš hledat alternativy, jak trávit čas.“

Experti doporučují

Na radnici městečka Seine-Port mi starosta Vincent Paul-Petit vypráví, jak před třemi čtyřmi lety všechno začalo: „Všímal jsme si lidí kolem sebe, jak neustále koukají na obrazovku mobilu. Mladí stojí před školou, smějí se, ale nebaví se mezi sebou. To je prostě šílené!“

Seine-Port je starobylé městečko v malebném kraji kolem řeky Seiny | Foto: Marie Sýkorová | Zdroj: Český rozhlas

Starosta nejprve vše prodiskutoval s odborníky – lékařkami, psychology i pedagogy. Všichni se podle něj shodli na tom, že je potřeba s nadměrným užíváním mobilů něco dělat. Děti mají problém se soustředěním a velký problém je taky kyberšikana. Vyloženě zakázat používání mobilů bylo ale problematické.

„Začali jsme pořádat obecní debaty, aby se k tomu vyjádřilo obyvatelstvo, aby lidé slyšeli argumenty lékařek. A připravili jsme chartu, na základě které jsme uspořádali obecní referendum,“ pokračuje Vincent Paul-Petit.

Žádný mobil u snídaně ani na ulici

Charta obsahovala tři body: doporučení, aby se mobil neužíval ráno u snídaně ani před spaním; zákaz neustálého koukání na obrazovku na veřejných místech, na ulicích i v obchodech; a třetím bodem bylo zavedení aktivit pro děti.

Starosta města Vincent Paul-Petit s myšlenkou zákazu mobilů přišel před několika lety | Foto: Marie Sýkorová | Zdroj: Český rozhlas

„Uspořádali jsme referendum, kde lidé volili, zda jsou pro nebo proti této chartě. A na 54 procent se vyjádřilo pro. Takže jsme toto doporučení přijali,“ shrnuje starosta. Účast při referendu sice byla jen 20 procent, ale k tomu, aby opatření prošlo, to podle něj stačilo.

Výhodou takového, jak Vincent Paul-Petit říká, „experimentu“ je i velikost obce Seine-Port, která má dva tisíce obyvatel.

‚Pozor, starosta!‘

Zákaz mobilů byl schválen jen jako doporučení, radnice za jeho nedodržování nesmí vybírat pokuty ani nikoho sankcionovat. Podle některých odpůrců je to totiž nelegální a jednalo by se o zásah do osobních svobod.

„Lidé jsou si nařízení vědomi. Občas se tomu smějeme společně, když jdu po ulici, lidé schovávají mobil a říkají: ‚Pozor starosta!‘ Ale i kdyby to mělo pomoc jedné rodině od závislosti na neustálém koukání na obrazovku, tak je to vítězství,“ je přesvědčený starosta.

Mířím z radnice opět do ulic. Na náměstíčku se schází parta kamarádů: Dominique, Philippe, Frank, Michel a Alain. Po malé debatě uznávají, že má starosta asi v lecčems pravdu. I kdyby to pomohlo jedné osobě, je dobře, že to platí.

A co je podle nich hlavní, rozvířilo to debatu mezi lidmi a zviditelnilo obec. Teď se o ně zajímá celý svět, pochvalují si pánové u odpolední skleničky.

Dominique, Philippe, Frank, Michel a Alain po malé debatě uznávají, že má starosta asi v lecčems pravdu | Foto: Marie Sýkorová | Zdroj: Český rozhlas