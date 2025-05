Od Iwo Jimy po Pouštní bouři. Válečná loď USS Wisconsin sloužila námořnictvu USA půl století

Začátkem května před 80 lety se 2. světová válka v Evropě chýlila ke konci, daleko na východě v Tichém oceánu ale ještě Japonsko svádělo proti spojencům tvrdé boje. Do nich se zapojila i americká válečná loď USS Wisconsin, která dnes stojí v přístavu Norfolk ve Virginii jako ukázka plavidla, které bylo s přestávkami v aktivní službě skoro 50 let. Zápisník zahraničního zpravodaje přístav Norfolk 18:31 10. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Naposledy se USS Wisconsin zapojila do bojů v operaci Pouštní bouře proti Iráku v zimě 1991. O 10 let později začala loď sloužit jako muzeum v Norfolku | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Do všech prostor na lodi vedou masivní ocelové dveře. Kapitánova pracovna má dokonce výhled ven na palubu a pohodlná křesla. Velitel lodi v ní ale pobýval, jen když kotvila v přístavu. Při bojových operacích obýval mnohem menší kajutu blízko můstku a velitelského stanoviště.

James Donovan je penzionovaný kapitán, ve válečném námořnictvu sloužil 34 let. Nastoupil tam hned po střední škole. Dnes je dobrovolníkem, průvodcem po válečné lodi Wisconsin. Stále tak slouží námořnictvu a své zemi tím, že vypráví o historii lodě kotvící v norfolkském přístavu.

Válečná dobrodružství v Pacifiku

USS Wisconsin se do bojů dostala až na konci války, doky v Norfolku opustila v dubnu 1944. Přes Panamský průplav se dostala do Pacifiku, kde se zapojila do bojů s Japonci. „Tato loď se ve 2. světové válce zúčastnila bitvy o Iwo Jimu, ostrov Okinawa, filipínský Luzon a na konci války i o hlavní japonské ostrovy,“ vyjmenovává průvodce.

Průvodce James Donovan je penzionovaný kapitán, ve válečném námořnictvu sloužil 34 let | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Loď Wisconsin byla také součástí amerických okupačních sil a kotvila v Tokijském zálivu po tom, co na její sestře USS Missouri 2. září Japonci podepsali kapitulaci. Plavidlo pak v roce 1947 putovalo do zálohy. V 50. letech 20. století se ještě znovu zapojilo do operace v korejské válce. Potom sloužilo jako cvičná loď až do roku 1986.

Druhý dech

Dobrovolný průvodce kpt. James Donovan připomíná plán prezidenta Ronalda Reagana vytvořit flotilu 600 bojových plavidel, a tím srazit sovětské námořnictvo na kolena. Snazší než vyrobit nové lodě, bylo vrátit do služby ty staré.

USS Wisconsin tedy dostala nové technologie, nátěr i zbraně – na palubě se objevily odpalovací rampy raket Tomahawk. Z operační místnosti za vrstvami pancíře, kam mohl vstoupit jen ten, kdo znal několikastupňový systém zabezpečení, se pak střely odpalovaly. Dnes jsou tady simulátory ukazující souhru jednotlivých námořníků obsluhujících raketovou baterii.

USS Wisconsin se do bojů dostala až na konci války, doky v Norfolku opustila v dubnu 1944 | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Naposledy se USS Wisconsin zapojila do bojů v operaci Pouštní bouře proti Iráku v zimě 1991. O 10 let později začala loď sloužit jako muzeum v Norfolku.

‚Bůh žehnej hrdinům‘

V době 2. světové války se nepřátelské granáty a bomby lodi Wisconsin vyhýbaly. Tehdy na ní sloužily skoro 3 tisíce mužů. Nikdo z nich nezahynul, nikdo nebyl vážně zraněn.

Na loď se přišel podívat i pan Bob z Virginie. Jeho otec Fred totiž na lodi Wisconsin v letech 1944 až 1945 sloužil. Pro Boba to byl prý jeden z nejkrásnějších dnů v životě. Je hrdý na to, že jeho otec sloužil vlasti v době, kdy to potřebovala. A tohle dědictví si s sebou chce vzít na věčnost.

„Bůh jim žehnej, hrdinům,“ dodává, když po prohlídce opouští loď, na které se plavil jeho tatínek.

USS Wisconsin měla 3 dělostřelecké baterie, každou se 3 děly, dvě na přídi a jednu na zádi. Od 80.let byla vybavená i střelami | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas