Neukáznění turisté působí přírodě velké škody. Dobrovolní strážci přírody se je snaží vychovávat

S dobrovolným strážcem přírody Janem vystoupala reportérka na vrcholu Lom u Chlumu na Berounsku. Po turistech, kteří tam byli v minulých dnech, zde zůstalo kruhové ohniště obložené kamením.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na jedné z pravidelných obchůzek natáčela s dobrovolným strážcem přírody Janem reportérka Natalie Máchová

„Přestože stojíme uprostřed louky, kde je velmi suchá tráva, nalézáme nelegální ohniště, které jsme minulý týden likvidovali. Ohniště nyní zrušíme úplně, rozházíme a budeme se ho snažit zahladit tak, aby po něm zůstalo co nejméně stop,“ popisuje Jan.

Rozdělávání ohňů mimo tábořiště neznamená jen riziko požárů, ale má také vliv na okolní přírodu.

„Tím, že spálíme velké množství dřeva na jednom místě, tak se to místo extrémně obohatí o živiny. Problémem pálení ohnišť na jednom místě je to, že se tam pak živiny koncentrují. A do stepních luk se proto dostávají i rostliny, které by zde normálně nerostly,“ vysvětluje strážce i další problémy, které nelegální ohniště v přírodě působí.

Může způsobit velké požáry

Další nelegální ohniště bylo nalezeno za zábradlím, které má chránit stepní louku u vyhlídky nad obcí Svatý Jan pod Skalou. Zhruba metr od ohniště jsou velké suché duby. Takové chování je velmi rizikové a může způsobit stejný požár, který se odehrál nedávno v národním parku České Švýcarsko na severu Čech.

S dobrovolným strážcem přírody Janem vystoupala reportérka na vrcholu Lom u Chlumu na Berounsku | Foto: Natalie Máchová

Strážci přírody chtějí turisty především informovat o správném chování, pomáhat jim a působit hlavně preventivně.

„Našim cílem není lidi trestat. My nechceme působit jako policajti, snažíme se spíše předcházet problémům, informovat návštěvníky a pomáhat jim, aby si vychutnali přírodu co nejvíce.“

Nejčastější přestupky

A jak by se měli ohleduplní turisté v přírodě chovat? „Důležité je, aby si to, co si přinesli, také odnesli. Zbytky, zejména obaly a podobné věci,“ říká vedoucí správy Chráněné krajinné oblasti Český kras František Pojer a upozorňuje i na to, co lidé nejčastěji porušují:

„V celé chráněné krajinné oblasti je zakázáno rozdělávat ohně, tábořit a vjíždět auty mimo normální silnice. Což bývá dost často tím přestupkem.“

Strážci přírody můžou na místě udělovat pokuty za přestupky až do výše 10 tisíc korun, závažnější problémy pak hlásí na správu Chráněné krajinné oblasti.

A co všechno ještě patří k jejich práci? Poslechněte si výše v reportáži Natalie Máchové.