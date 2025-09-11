Opravy po povodních a nárůst návštěvníků. Kempy v Olomouckém kraji zažily úspěšnou sezonu
Vyšší návštěvnost než ve stejném období loni zaznameli o letošních letních prázdninách mnozí provozovatelé kempů v Olomouckém kraji. O turisty je nepřipravilo ani nepříznivé počasí.
„Letos byla návštěvnost celkem super. Byla trošku větší než minulý rok,“ říká Zuzana Horková z olomouckého kempu Krásná Morava. Lidé k nim přijížděli hlavně ze zahraničí.
„Bylo tu hodně Nizozemců, měli jsme tu i nějaké Japonce a Korejce. Ale nejvíc jezdili naši sousedi, Slováci, Poláci, Němci, Rakušané,“ dodává Horková.
Také do kempu Žralok na Prostějovsku přijelo v porovnání s minulým rokem zájemců o ubytování více. „Nárůst je zhruba pět procent,“ uvedl provozovatel Marek Otruba.
Otruba přikládá nárůst mimo jiné kulturním akcím, které se v místě konají. Nejvíce z oslovených stoupla návštěvnost majiteli kempu Bobrovník na Jesenicku Petru Bubíkovi.
„Tato sezona byla zhruba o 50 procent lepší než loni. Po povodních jsme udělali hodně renovací, byli jsme nuceni to zlepšit a dělali jsme také už delší dobu víc propagací,“ popisuje Bubík.
Mnohým kempům ale ještě sezona neskončila. Lidé se v nich můžou ubytovávat minimálně do konce září.