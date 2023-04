Nahlédněte do Ort. Bývalé kaolinové doly u Českých Budějovic chce kraj zpřístupnit turistům

Unikátní systém chodeb bývalých kaolinových dolů u Českých Budějovic si zřejmě bude moci prohlédnout každý. Jihočeský kraj chce důlní dílo Orty do několika let zpřístupnit turistům. Podzemní komplex proto teď zkoumá tým speleologů a památkářů. Video České Budějovice 18:21 15. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Při průzkumu Ort je nutné prolézt třeba i chodbou, která je vysoká jen zhruba 35 centimetrů. „Široké je to tu dost, ale chodba je nízká, což je způsobeno tím, jak se sem v minulosti naplavily sedimenty z povrchu,“ vysvětluje pro českobudějovický rozhlas speleolog František Krejča.

Příležitost podívat se do podzemních chodeb dostal Petr Kubát

Odborníci se teď snaží přesně zaměřit jednotlivé chodby, zejména ty, které mají být součástí budoucí turistické trasy.

Chodby razili před 150 lety ručně pracovníci firmy Hardmuth. Materiál pak vyváželi na kolečkách ven. „Tam se dal na hromadu a čekalo se, až se rozpadne. Potom se z toho vyplavoval kaolín. Výtěžnost materiálu je kolem deseti procent, to znamená, že mohli použít desetinu toho, co vytěžili a vyvezli ven,“ líčí František Krejča. Důkazem práce lidí jsou třeba i malé výklenky ve stěnách, do kterých si ukládali svačinu.

V části Hosín II. dosahují chodby až šestimetrové výšky. Nejzápadněji se nachází takzvaný Jeskynní dóm Cháron, který připomíná chrámovou kopuli. Jsou v něm vidět propady i kořínky stromů, které prorůstají z povrchu.

Aktuální stav Ort si přišel prohlédnout i archeolog Národního památkového ústavu Jiří Havlice. „Je to výrazné důlní dílo, jedno z mála, které nebylo nikdy zasypáno ani zatopeno. A má velký potenciál z hlediska turistického ruchu,“ připomíná.

První turisté za tři roky

Podle náměstka hejtmana Františka Talíře Jihočeský kraj vypíše architektonickou soutěž na podobu návštěvnického centra. Celá investice vyjde na 30 milionů korun. Zapojené obce bezplatně zapůjčí pozemky. Orty bude provozovat Správa jeskyň České republiky.

„Návštěvníkům bude sloužit budova se zázemím, cesty pro pěší i nedaleké parkoviště. Podzemní prostory budou samozřejmě osvícené. Do Ort se po obnově díky bezbariérovému přístupu podívají i handicapovaní. A součástí projektu je také přírodní obnova blízké pískovny a napojení na turistické stezky a cyklostezky,“ doplňuje František Talíř.

Důlní dílo Orty pochází z druhé poloviny 19. století. Vznik inicioval Josef Hardtmuth, zakladatel firmy Koh-i-noor Hardtmuth, která ve Vídni a později v Českých Budějovicích vyráběla kameninové zboží a kamnové kachle.

Surovinou byl právě kaolín dobývaný a plavený na Borku v dole Orty. Když žíla vyhasla, začala se společnost specializovat pouze na tužky.

Těžba kaolínu skončila na počátku 20. století. Po technologické stránce jsou dnes Orty jedním z nejzajímavějších dochovaných historických důlních komplexů. Svým významem překračují měřítko regionu a v České republice nemají podle památkářů obdoby.

Vstup do Ort u Českých Budějovic je nyní přísně zakázaný. Turisté by se sem mohli podívat za tři roky.