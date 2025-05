Otevření Edmundovy soutěsky se odkládá. Hlavním důvodem jsou podle starostky chybějící posudky

Plánované otevření Edmundovy soutěsky v Hřensku se zatím odkládá. Hlavním důvodem jsou podle nezávislé starostky obce Kateřiny Horákové chybějící posudky od odborníků. A pokud budou kladné, je jisté, že se do soutěsky po třech letech od rozsáhlého požáru vrátí první turisté. Hřensko 11:56 21. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Edmundova soutěska | Foto: Jan Pácha | Zdroj: Český rozhlas

„Jde hlavně o bezpečnost návštěvníků Edmundovy soutěsky. Vedení obce respektive Horský spolek, který radnice v Hřensku založila a který odborné posudky zadával, teď čeká na posouzení od geologa a také od bezpečnostního technika,“ upřesňuje starostka Kateřina Horáková.

„Ještě tam je pět stromů, které ohrožují cestu. Takže to se bude řešit příští týden kácením. Čekáme na posudky, není to jednoduché. Chceme, aby vstup turistů byl co nejbezpečnější,“ dodává starostka.

Původně se soutěska měla turistům poprvé po třech letech otevřít v pátek 23. května. To už ale neplatí a nový termín opětovného zprovoznění plavby lodiček starostka zatím nechce ani odhadovat.

Odstranění rizikových stromů provádí specializovaná firma, kterou zajistila právě správa národního parku. A kromě stromů ještě před samotným začátkem hlavní turistické sezóny musí skalní četa odstranit uvolněné nebo rozpukané pískovcové kameny a balvany, vysvětluje mluvčí správy Tomáš Salov.

„Mají k dispozici mapu menších kamenů, které by mohly spadnout do soutěsky. Roztloukají to ať už ručními, nebo pneumatickými kladivy, aby se tam řešila i geologická rizika,“ dodává Salov. Práce chce skalní četa stihnout do 23. května.