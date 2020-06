Utajené krásy Česka: Padrťské rybníky v Brdech. Místo, kde ještě neprorazil masový turismus

V malé vísce Míšov u silnice mezi Plzní a Příbramí láká k zastávce nápis „Gril“. Pod honosným názvem se skrývá restaurace, která připomíná spíš stylové trampské doupě, interiér je vyzdobenými roztodivnými historickými artefakty z minulosti a detaily o okolních přírodních zajímavostech.

U okénka si koupil pivo Stanislav Král, který se právě vrátil na kole z Padrťských rybníků. Přijel s manželkou na pár dní z Jablonce nad Nisou. „Z Prahy do Jizerek vede dálnice, tak tam máme samé Pražáky,“ směje se cyklista. „Jizerky už jsou skoro neúnosné,“ popisuje pro Radiožurnál.

Královi si vybrali Brdy, protože tu ještě nikdy nebyli. „Vyprávěl nám syn, jak je to tu opuštěné a má pravdu,“ pokyvuje hlavou spokojeně Eva. „Tady ještě neprorazil masivní turismus.“

Vojenské cesty

Z Míšova je to k Padrťským rybníkům slabou hodinu pěší chůze. Většina turistů projíždí na kole po bývalých vojenských cestách, kterými jsou Brdy protkané skrz na skrz. Pěšáků s batohem na zádech je výrazně méně.

Cesta vede smíšeným lesem a vodní plocha se objevuje zničehonic. Nad hladinou se nese kvákání kachen a z luk přichází dvojice botaniků.

Jozef Smažník si libuje právě v lukách, svítí slunce, a tak si v trávě i pěkně poležel. „Proto jdeme tak pozdě, ty louky jsou úžasné. Napočítal jsem tu tak osmdesát kytek. Snad to nikdo nezorá a neoseje,“ říká redaktor odborné botanické literatury.

V mobilu si prohlíží mapu jeho manželka Lenka. „Jen se dívám, kudy to vezmeme. Cyklisti, to je zhouba, těm se chceme vyhnout,“ usmívá se specialistka na nižší rostliny. „Naštěstí pro pěší je tu spousta cest. Jen si říkám, co se stane, až se sem navalí v létě celá Praha.“

Brdy jsou Chráněnou krajinnou oblastí pátým rokem a počet průběžně turistů stoupá. „Zatím to ale jde,“ říká Ondřej z Plzně, který to má do Brd kousek a tak sem jezdí na výlety každý nejméně jednou za měsíc.

„Tady je pořád klid, zvlášť ve všedních dnech.“ Ondřej stojí na hrázi Hořejšího rybníka a pozoruje hladinu. Na břehu si rozložila deku mladá dvojice, o sto metrů dál posedává další skupina, sem tam někdo projede okolo na kole.

Pohled z hráze, jarní pohoda | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Radiožunál

Padrťské rybníky jsou soustava dvou velkých a několika malých rybníčků na Padrťském potoku.

„Žije tady i náš nejmenší rak a také nejvzácnější Rak kamenáč,“ říká Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny. Fascinující je podle Šůlové rozloha rybníků a také to, že tu nejsou téměř žádné stavby. „Nikde jinde u nás nekvete tolik Kosatců sibiřských, kvůli nim se louky pravidelně kosí,“ popisuje.

Vedle Hořejšího rybníka stojí jedna na zeleno natřená lovecká chata, sem tam v lesích leží zbytky vojenských objektů, uvnitř Chráněné krajinné oblasti ale nenajdete žádný stánek s občerstvením. Hospody jsou jen ve vesnicích na okrajích Brd.

Jedna z mála chat v Brdech | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Radiožunál

Brdy a Padrťské rybníky zvláště proto Agentura ochrany prostředí a krajiny zařadila do svého projektu ‚Otvíráme okna do přírody‘, kde popisuje zajímavá místa hodná ochrany a doporučuje tam výlety. „Další tipy doplňujeme průběžně na svém webu, říká ředitel agentury František Pelc.

„To, že si lidé přednostně ke svému pobytu vybírají chráněná území přírody, není náhoda. Málokdo zvolí neděli v kukuřičném lánu u transformátoru třeba před stínem hlubokých lesů či dalekými výhledy v horách.“