Paříž chce zakázat turistické autobusy v centru města. Návštěvníci by měli využívat hromadnou dopravu

Náměstek primátorky uvedl, že situace v Paříži není tak špatná jako v Benátkách nebo Barceloně, které jsou doslova zaplavené turisty. Pařížané se však obávají přílivu turistických autobusů.

Paříží křižují desítky patrových vyhlídkových autobusů hop on - hop off, které přepravují kyvadlově turisty mezi hlavními památkami, ale také množství zahraničních turistických autobusů, které přivážejí cestovatele z celé Evropy.

Grégoire uvedl, že město čeká na nové zákony, které omezí autobusovou dopravu a zřídí parkoviště na okraji metropole, aby autobusy již nejezdily do centra. Nový francouzský zákon o mobilitě poskytne místním samosprávám více pravomocí při regulaci dopravy a nových možností přepravy, jako pronájem kol a elektrických koloběžek.

„Turisté mohou dělat to, co dělají všichni ostatní, a přejít na ekologicky šetrné možnosti mobility nebo využít veřejnou dopravu. Potřebujeme změnu,“ řekl Grégoire. Dodal, že by se tomu měli přizpůsobit průvodci turistů nabídkou cyklistických výletů s průvodcem nebo procházek se sluchátky.

Loni Paříž a přilehlý region Île-de-France navštívilo rekordních 50 milionů turistů. Jejich počet stoupl proti předchozímu roku o dva miliony navzdory protestům tzv. žlutých vest proti vládě, které začaly v listopadu a občas je doprovázely násilnosti.

Francie je nejnavštěvovanější zemí na světě. Loni počet turistů v zemi stoupl na rekordních 89,4 milionu z 86,9 milionu v roce 2017, napsala agentura Reuters.