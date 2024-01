Paříž vzdala hold Davidu Bowiemu a pojmenovala po něm ulici nedaleko Seiny

Procházka po Paříži připomíná hodinu dějepisu. Ulice i stanice metra jsou pojmenované po slavných politicích, vědcích, i umělcích. Loni francouzské hlavní město pojmenovalo promenádu na mostě u Eiffelovy věže po herci Jeanu-Paulu Belmondovi. Od tohoto týdne má svou ulici u pařížského nábřeží i britský zpěvák David Bowie, který francouzskou metropoli miloval. Paříž po něm ulici slavnostně pojmenovala v den zpěvákových nedožitých 77. narozenin. Zápisník zahraničních zpravodajů Paříž 12:53 21. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slavnostní odhalení ulice Davida Bowieho v Paříži | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Nová ulice Davida Bowieho je u pařížského nábřeží u řeky Seiny, naproti aréně, kde slavný britský zpěvák v roce 2003 zpíval v rámci posledního celosvětového turné s názvem A reality Tour.

David Bowie | Foto: licence Creative Commons Atribution-NonCommecial-NoDerivs 2.0 Generic, Sarah Stierch

„Když jsme projížděli Paříži, tak komentoval to, co viděl z okna. Jmenoval muzea, ukazoval hotely, ve kterých se dřív ubytoval. Mluvil o jazzu ve čtvrti Saint-Germain-des-Prés, o svém maskérovi Pierru Larocheovi, který zemřel… A mluvil taky o francouzské revoluci a takzvaných pletačkách,“ vzpomíná muzikant a taky novinář Jérôme Soligny.

„Mluvil jako Wikipedie, ale bez chyb. Bylo to neuvěřitelné. Ačkoliv jsem Francouz, věděl jsem toho podstatně méně než on,“ dodává.

Když se prý chtěl Jérôme před slavným zpěvákem aspoň na chvíli blýsknout, ukázal mu místo, kde svého času bydlel dramatik a básník Eugene Ionesco. Nečekal ale reakci Davida Bowieho: „Stáhnul jsem se jako ústřice, když se mě zeptal, jakou hru od Ionesca mám nejraději. Musel jsem vypadat jako nosorožec ztracený ve své nevědomosti.“

Jérôme Soligny se dostal do bezprostřední blízkosti Davida Bowieho. Seznámil se s jeho rodinou, přáteli i spolupracovníky a napsal o něm několik knih.

„Nebyl to jen hudebník. Mladí novináři mi říkají, že se modelové a modelky oblékají jako David Bowie. Když mu bylo 25 let, tak kolem sebe měl výborné stylisty a designery. Exceloval prostě ve všem,“ zdůrazňuje Jérôme.

Bowie jako ikona

David Bowie byl člověk mnoha talentů. Věnoval se výtvarnému umění, rozuměl módě, zahrál si ve filmu i v divadle a v hudbě nepřestával objevovat nové možnosti.

Olivier si nechal Davida Bowieho vytetovat na předloktí | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Dokázal překvapit. Neustále měnil styl. Stále se snažil držet prst na tepu doby. Byl to opravdu eklektik, zajímal se o moderní umění i o módu,“ neskrývá obdiv Olivier, který si nechal Davida Bowieho vytetovat na předloktí.

Odkaz britského zpěváka má na těle i 20letý Thomas: „Nakreslil jsem si na tvář blesk z alba Aladdin Sane. Bowie je můj oblíbený zpěvák už od dětství. Pamatuji si, jak se objevil klip k písni Život na Marsu. Uchvátila mě hudba, atmosféra, záběr na jeho namalované oči, zpěv i Bowieho osobnost.“

Moji Pařížané mi rozumějí

Bowie rád navštěvoval pařížské hudební kluby. Ve francouzském hlavním městě, konkrétně na lodi na řece Seině, požádal o ruku topmodelku Iman.

Stejně jako on měl blízko k Francii a Paříži, mají Francouzi blízko k němu a jeho hudbě, potvrzuje Thomas: „Ve Francii má rokenrol hluboké kořeny, což není ve všech evropských zemích. Byl výrazně napřed ve své době a myslím, že si to tu hodně lidí uvědomovalo.“

David Bowie má ve Francii i svůj fanklub.

„Už třicet let jsem velkou fanynkou Davida Bowieho. Byla jsem na 14 jeho koncertech. Poznala jsem ho prostřednictvím písně Let’s Dance a pak jsem se o něj začala zajímat a zamilovala se do něj. Je to prostě muž mého života,“ přiznává Isa, která je součástí francouzského fanklubu Davida Bowieho.

Každoročně pořádají setkání s hudbou, stánky i maskérnami, kterého se zúčastní stovky lidí. Letos se sejdou koncem dubna v Paříži. Důkaz, že Bowieho odkaz ve Francii neslábne ani osm let po jeho smrti.