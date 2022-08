Psi si mohou z dovolené přivézt nebezpečné nemoci. Zvažte, jestli je brát s sebou, radí veterináři

Psí babesióza a nebo srdeční červivost. To jsou jen některá onemocnění, která si mohou dovézt psi ze zahraniční dovolené. V oblíbených turistických destinacích jako je Chorvatsko, Itálie nebo Maďarsko se řadě parazitů daří. Tradičně se s nimi pak setkávají veterináři ve svých ordinacích. Praha 22:51 10. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Žídková se psem Rockym | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Máme tady mikroskop a právě na něm vyšetřuji krevní nátěry. Nedávno se mi v jednom podařilo najít srdečního červa,“ říká veterinářka Martina Načeradská. Její klinikou Načeradské v pražských Strašnicích projdou týdně desítky psů.

Se srdeční červivostí se setkává ojediněle. Toto onemocnění se vyskytuje na jižním Slovensku, v Maďarsku nebo na Balkáně a je tak jedním z těch, které si psi můžou dovést ze zahraničí. „Je to nebezpečné onemocnění, protože ti červy se vlastně drží v srdci pejska a postupně způsobují selhání, když se to neřeší.“

Pokud se nemoc neléčí včas, musí se parazité odstranit chirurgicky. Nemoci se ale dá zabránit podáváním antiparazitik. Totéž platí i u nebezpečné leishmaniózy, kterou přenáší hmyz. Rozšířená je hlavně v Chorvatsku a v Itálii. „Napadá různé orgány těla, šíří se přes bílé krvinky do celého těla. Toto onemocnění může velmi snadno způsobit selhání ledvin.“

Přesné statistiky, kolik podobných onemocnění si psi ze zahraničí přivezou, se neevidují, říká parazitolog David Modrý.

„My víme, že se k nám ty infekce dostávají. Jsou to v podstatě jednotlivé informace z jednotlivých veterinárních klinik, ale není možné vyčíslit například, kolik psů přijede po dovolené z jižní Evropy s leishmaniózou, nebo kolik psů si přiveze babeziózu z Maďarska a tak dále.“

Při cestě do zahraničí je samozřejmostí také vakcinace proti vzteklině, hlavně severské země vyžadují také odčervení. Podle veterinářů by majitelé měli před cestou zvážit i to, jestli jejich pes cestování zvládne.

„Pokud je to zvíře, které běžně cestuje s majiteli kamkoliv a snáší to dobře, tak potom, když mu dají dostatečný počet pauz v průběhu cesty a vědí, že ho mají držet ve stínu s dostatkem vody, tak by to neměl být až takový problém. Ještě když mu dají antiparazitika, aby byl chráněný. Pokud je to ale pes, který nechce nastupovat do auta a bojí se, tak toho bych rozhodně nikam nebrala,“ popisuje veterinářka Martina Načeradská.

Zvažte, jestli psa brát

Majitelka devítiletého Rockyho Markéta Žídková svého psa na letní dovolené nebere.

„Brali jsme ho jedno v zimě, když byl štěně a nechtěli jsme ho nechávat samotného doma. Tenkrát jsme museli rychle řešit očkování. Od té doby ho nechávám doma, protože já se musím přizpůsobovat a říkám si, že když bude někde věčně čekat v autě, tak si to neužije. Někde v hlídání, kde se o něj starají, je mu líp. Kamarádce se stalo, že vzali zlatého retrívra do Chorvatska a málem jim tam umřel, už byl tak apatický, že ani nepil, takže nakonec mu dávali stříkačkou vodu do tlamy. Místo toho, aby byli na dovolené a užívali si moře, tak řešili psa.“

„Ten transportní stres a infekční nemoci jsou důvody, proč skutečně minimálně zvažovat, jestli musíme našeho společníka s sebou ty dva týdny u moře mít,“ zdůrazňuje parazitolog David Modrý.

Pokud s námi pes do zahraničí jede, je vždycky dobré poradit se včas s veterinářem, který zvíře dobře zná a zohlední i jeho věk a kondici.