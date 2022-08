Nová izolace, kanalizace i omítka. Významná předválečná pevnost ALEJ se veřejnosti otevře v září

Areál Hlučín-Darkovičky patří mezi nejzajímavější pevnostní muzea v Česku. Správce bunkru ALEJ z roku 1936 Petr Adamus ukazuje i uvnitř, kde všude se objevily problémy. Pevnost poškodila německá armáda, když vojáci vytrhli ocelové zvony a střílny, srub také poničily dělostřelecké útoky.

„Největší problém byl to, že do objektu zatékalo. Přeci jen byl objekt v průběhu bojů a samozřejmě i celé té doby, co stojí, velmi poškozen, a voda si najde jakoukoliv skulinku. Zatékala nám do celého objektu. Proto bylo nutné objekt odbagrovat, položit nové izolace, položit novou kanalizaci. No a teď se dokončují omítky,“ popisuje Adamus.

„Ta stěna, která je tady před námi – tloušťka stropu – je 2,25 metrů. To samé je tloušťka křídel objektu a týlová stěna před námi má 1,25 metru,“ říká.

Pevnost se od války postupně a po částech opravovala, ale nikdy původního stavu nedosáhla, dodává mluvčí Slezského zemského muzea David Váhala. Vyplývá to z rozborů po navrtání sond do stěn bunkru.

„Bylo zjištěno, že původní zdivo z třicátých let bylo provedeno z velice kvalitních materiálů. Bohužel opravované části pravděpodobně s ohledem na čas a působení eroze zapříčinily, že se vytvořili další defekty. A to způsobilo významnou destrukci bunkru,“ vysvětluje.

Původní stavební plány byly podle správce bunkru Petra Adamuse na svou dobu velmi dobré a počítaly i s tím, jak beton zraje. Takže odolnost pevnosti byla větší, než se původně myslelo.

„O tom, že to naši předkové postavili dobře, jsme samozřejmě věděli. Překvapení ale bylo, že ta pevnost betonu narostla jednou tolik,“ říká Adamus.

Dokončovaná rekonstrukce by měla zajistit delší životnost památky. Proto jsou i použité omítkové směsi podobné těm v minulosti. Bunkr v Hlučíně-Darkovičkách se v plné síle představí po rekonstrukci 24. září a po dlouhé době návštěvníci uvidí ukázku ostřelování pevnosti a naopak i palbu z pevnostního protitankového kanónu.