Konec sáčků, brček i příborů. Egyptská Hurghada se stává městem bez jednorázových plastů

Egyptské letovisko Hurghada se od června stává bezplastovým městem. V celé provincii Rudé moře začíná platit zákaz používání jednorázových plastů. Patří mezi ně sáčky, nádoby na potraviny, příbory nebo brčka. Množství plastového odpadu v Rudém moři totiž rapidně roste. Odpadky ničí korálové útesy a zabíjejí želvy a delfíny. Egyptské přímoří nyní v implementaci zákazu předběhne i Evropskou unii. Od stálého zpravodaje Hurghada 7:47 1. června 2019

„My jsme na zákaz připravení. Nařízení má platit už od prvního června. Zítra nám přivezou sáčky šetrné k životnímu prostředí. Jsou z papíru,“ popisuje Radiožurnálu Sajjid, vedoucí jedné samoobsluhy v centru Hurghady a o zákazu, který začíná platit právě v sobotu, dobře ví.

Poslechněte si celou reportáž

„Zatím to bude experiment. Uvidíme, jestli to takhle půjde. Papírové sáčky jsou drahé. Teď ale spotřebujeme v samoobsluze padesát kilo plastových sáčků a tašek denně.“

Do Sajjidovy samoobsluhy si právě přichází nakoupit pan Muhammad. „Samozřejmě by to měli zakázat, plasty jsou nesmírně škodlivé. Když nebudou plastové sáčky? No tak budou papírové! Nebo látkové. Na takový zákaz se ale musí dohlížet, aby fungoval,“ říká.

Muhammad je původem Egypťan, čtyřicet let už ale žije v Německu a do Hurghady jezdí jen na letní byt. Takže má srovnání.

„Zákaz je jedna věc a jeho implementace druhá. Když nebudou pokuty, nebude to fungovat. Na Egypťany a na Araby obecně platí jedině postihy. Kdysi v Egyptě nebyl takový nepořádek, jako je teď. Lidé neházeli odpadky na ulici. A nebyly plastové sáčky,“ dodává.

Udělají nové?

O kousek dál odkrajuje na ulici Ibráhím z rožně šavermu neboli gyros, a vedle sebe má připravený stoh plastikových sáčků: „Sendvič nejdřív zabalím do papíru, pak ho dám do papírového sáčku, a pak do plastové tašky,“ vysvětluje prodavač, který o žádném blížícím se zákazu neslyšel. „Stejně se všechny sáčky zrecyklují a udělají se z nich nové, nebo ne? A tamhle do těch plastových krabiček zase dáváme saláty.“

A podobně nechápavě reagovali v nedaleké pobočce světového fastfoodového řetězce. Plastová brčka či víčka na kelímky prý nahrazovat zřejmě nebudou. Alespoň vedoucí o ničem neví.

Zákaz používání jednorázových plastů je ale cílen také na hotely a turistické resorty. Ty se začínají přizpůsobovat. „Nahradili jsme snídaňové a obědové boxy z polystyrenu látkovými sáčky. Teď jsme přivezli skleněné lahve na vodu, které plníme z velkých barelů a nepoužíváme tak PET lahve. Pokračujeme po krůčkách a už jsme docela daleko,“ říká Radiožurnálu Tárik Bardí.

Je ředitelem několika resortů nedaleko Hurghady. Tvrdí, že se o používání, či nepoužívání plastů v hotelu zajímají i samotní turisté. „Jak které národnosti. Třeba Britové nebo Němci se o tyhle věci zajímají hodně, jiným národnostem je to zatím celkem jedno.“

Náběh zákazu jednorázových plastů v Hurghadě je pozvolný a příští měsíce ukážou, jak se egyptským úřadům daří prosazovat.