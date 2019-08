U Pobřeží slonoviny pluje plastový ostrov s hotelem a dvěma bazény. Provozuje ho francouzský podnikatel

Plovoucí ostrov – to není název nějakého dezertu, ale originálního hotelu a restaurace, které si zřídil Francouz Eric Becker v abidžanské laguně. Spočívá na 700 tisících plastových lahvích a dalších odpadcích získaných v ekonomické metropoli Pobřeží slonoviny. Umělý ostrov, který má rozlohu 1000 metrů čtverečních, zahrnuje několik bungalovů, restauraci s barem, kuchyni, dva bazény, můstek, několik křovin a okružní promenádu. Abidžan 14:51 31. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na umělém ostrově je několik bungalovů, restaurace s barem, kuchyně, dva bazény, můstek, několik křovin a okružní promenáda | Foto: Reprofoto YouTube

„Je to opravdu umělý ostrov, který plave. Můžeme s ním plout,“ řekl agentuře AFP někdejší podnikatel v oboru informatiky Eric Becker. Všechno prodal, aby se mohl v roce 2012 vrhnout do tohoto bláznivého dobrodružství.

Zpočátku si chtěl postavit katamaran. „Když jsem studoval konstrukci a možnost plavby, objevil jsem abidžanskou lagunu a vymyslel jsem si ostrov,“ vysvětluje. „Laguna je krásná, ale znečištěná,“ dodává.

Becker se tedy rozhodl sbírat všechno, co plave: plastové lahve, odřezky polystyrenu, plastovou obuv a podobně. Pro místní obyvatele se stal Erikem Bidonem (kanystr). „Kupoval jsem lahve od lidí nebo jsem je lovil v laguně. Jak jsem získával zkušenosti, naučil jsem se hlídat vítr a podle toho poznávat, kde se všechen odpad soustřeďuje,“ říká.

Ostrov váží asi 200 tun. V jeho středu je jakási základna z lehčeného betonu. Eric ale nechce říct, kolik ho ostrov stál, ani kolik peněz vyžaduje jeho udržování.

Pokud jde o elektřinu, používá systém kombinující solární elektřinu z panelů a dodávky od společnosti, která vyrábí elektřinu. Ostrov je spojen s pevninou jakousi pupeční šňůrou, která mu zajišťuje pitnou vodu. Laguna, znečištěná místním průmyslem, přístavními aktivitami a kanalizací, je příliš špinavá na to, aby bylo možno z ní čerpat vodu na pití, mytí či plnění bazénů, ani není možné se v ní koupat.

Stovka návštěvníků týdně

Loni tento Francouz, který na ostrově i bydlí, zahájil provoz hotelu se dvěma pokoji, otevřel restauraci, je tu karaoke a pláž. Použitá voda se zatím vylévá přímo do laguny, stejně jako tam vede systém kanalizace z Abidžanu.

Ostrov teď navštěvuje zhruba stovka klientů týdně, zvědaví obyvatelé Pobřeží slonoviny a zahraniční turisté, jimž leží na srdci ekologie. „Je to velmi originální, atypické místo. Nikde jsem neviděl nic podobného. Je to pěkná myšlenka znovu použít plasty, mám to tady rád,“ říká osmadvacetiletý Francouz Charles Moliére, který ostrov objevil díky jednomu turistickému průvodci.

Becker doufá, že v budoucnu bude mít jeho ostrov, dosud málo známý, více zákazníků hlavně navečer. Především by však byl rád, kdyby šel jeho systém příkladem a z odpadků se budovaly další ostrovy. „V čistých lagunách by se například mohly chovat ryby. Ostrov ryby přitahuje,“ říká.

„Samozřejmě jde i o jiné znečištění, ale na této myšlence je pěkné, že se cosi negativního, jako je znečištění plastovými lahvemi, mění v něco pozitivního. Kéž by to tak dělal každý u sebe,“ říká Becker.

Jak ostrov vypadá, si můžete prohlédnout na videu francouzské agentury AFP.