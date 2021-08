Po alkoholu ani obědě do vody nechoďte. Při ‚mrtvé‘ vlně plavte šikmo ke břehu, radí bulharský plavčík

Několik stovek českých turistů skoro denně přilétá na dovolenou na bulharské pobřeží. Země je vyhledávaná kvůli malé míře rozšíření koronaviru, nízkým cenám a také písečným plážím Černého moře. Jeho vlny ale dokáží být velmi silné a plavčíci bulharského Červeného kříže hlídkující na plážích proto nabádají rekreanty k zodpovědnosti a opatrnosti. Burgas 13:49 1. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plavčíci na bulharské pláži | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Pan Vasilij Aleksejev má službu na pláži v obci Krajmorje nedaleko Burgasu. Řídí několik mladých plavčíků rozmístěných v hlídkovacích věžích po celé pláži.

Za 44 let praxe vodního záchranáře vystřídal mnoho lokalit a patří k nejzkušenějším strážcům, které pro službu na plážích trénuje bulharský Červený kříž. Jeho nezbytnou výbavou je píšťalka, dalekohled a také oranžový plovák, se kterým může vyrazit na moře k tonoucímu.

Plavčík Vasilij Aleksejev, který bulharské pláže hlídá už 44 let | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Rekreanti podle něj hlavně musejí respektovat ohraničení pláže. První pás oranžových bójek vyznačuje oblast, kde je hloubka maximálně 2 metry. Za nimi už je opravdu hluboko. Další pás bóje upozorňuje, že za nimi už je oblast, kudy mohou projíždět i plavidla. Třeba motorové čluny, nebo katamarány. Někteří lidé ale značení nerespektují a plavou dál na moře.

„Pak tu ale někdy nastává problém, kterému se říká ‚mrtvá vlna‘. I když je hladina klidná a dělají se jen malé povrchové vlny, vrací se od břehu jako silnější proud pod hladinou. Když se plavec rozhodne vydat se dál od břehu, může zjistit, že se přes veškeré úsilí nemůže vrátit, protože mrtvá vlna ho unáší dál od pláže. V takovém případě je třeba plavat jakoby šikmo ke břehu v severojižním směru. Využít proudu a pomalu se vrátit na souš,“ vysvětluje Vasilij.

Po alkoholu a obědě neplavat

Na bulharských plážích je také běžný systém výstražných vlajek. Zelená znamená, že je možné bez nebezpečí plavat v oblasti vyznačené bójkami. Žlutá upozorňuje na větší vlny a zákaz brát si do vody matrace a různé nafukovací hračky. Když na stanovišti plavčíka vlaje červená vlajka, je zakázáno se koupat.

Plavčíci se také na bulharských plážích setkávají s opilými plavci. Když si někdo zavdá více alkoholu, měl by jít do vody až po šesti hodinách. Také po vydatném obědě by měl člověk podle veterána černomořských záchranářů Vasilije Aleksejeva počkat alespoň hodinu a půl, než se půjde do moře koupat.

„Krev, která by měla při plavání zásobovat hlavu a nohy, má dost práce v břiše se zpracováváním potravy. Potom takoví lidé ve vodě zpanikaří, začnou volat a my jim samozřejmě vyrážíme na pomoc,“ upozorňuje plavčík.

V Černém moři se také mohou plavci setkat s několika druhy medúz. Podle Vasilije Alexejeva se nemusí nijak zvlášť ošetřovat žahnutí medúzy na těle.

Horší to je, když se medúzí vlákno dostane na obličej, nebo do očí. Pak je třeba vše dobře spláchnout pod sprchou a místo ošetřit šťávou z citronu a pak i zklidňujícím krémem. Určitě ale popálené místo nedrbat plážovým pískem.