Po opravě historických katakomb zpřístupní zámek v Lednici část podzemí pod skleníkem

Patří k nejstarším chalupám na světě. Lichtenštejnskou dřevěnku zachránila vášeň k jídlu

Dům vypadá, jako by stál na tomhle místě odjakživa. Jenže v Schellenbergu je teprve od roku 1992. A nebylo to jeho první stěhování. Za pět set let své existence změnil objekt místo celkem třikrát.