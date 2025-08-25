Počet lidí cestujících z Evropy do USA se letos snížil. Může je odrazovat i Trumpova administrativa

Evropané přestávají cestovat do Spojených států amerických. Z amerických vládních statistik vyplývá, že oproti loňskému létu se například počet finských turistů snížil až o 13 procent. Důvod není jasný. Výzkumníci si ale myslí, že jednou z příčin může být také administrativa prezidenta Donalda Trumpa.

TSA, letiště, USA, letištní kontrola

TSA, letiště, USA, letištní kontrola | Zdroj: Profimedia

„Je však třeba se ptát, do jaké míry je tato změna způsobena bojkotem vlády Trumpa a do jaké míry odráží nejistou situaci na finském trhu práce a ve finské ekonomice. Domnívám se, že vliv měly oba tyto faktory,“ řekl pro server finského veřejnoprávního vysílatele Yle docent Antti Honkanen z Univerzity v Turku.

Honkanen dodal, že Finové začali více cestovat do zemí u Baltského moře, například do Polska, Dánska nebo Estonska. Trend potvrdil i finský operátor Elisa na základě roamingu dat zákazníků v zahraničí.

Pokles zájmu o cestování do USA zaznamenali letos taky v dalších zemích. Server Newsweek uvádí, že podle dat společnosti Tourism Economics se oproti loňskému červnu snížil počet turistů například z Německa o 9,1 % nebo z Franice o 8 %.

Generální ředitel společnosti TUI, největšího evropského cestovního operátora, Sebastian Ebel uvedl, že jejich zákazníci letos častěji vybírají Kanadu, Afriku nebo Asii.

„Hlavními důvody jsou napětí, které pozorujeme, ale také zprávy o tom, že cestování do USA se stává obtížnějším.,“ sdělil Ebel serveru Newsweek.

Lukáš Pastejřík, nvl

