Podloží bylo neuvěřitelně sypké, říká cestovatel z Tatry kolem světa 2. Auto se zřítilo v Tádžikistánu

Nedaleko afghánských hranic v Tádžikistánu se zřítila tatra z projektu Tatra kolem světa 2. Posádka přežila bez vážných zranění, ale tatru už se skoro týden nedaří vyprostit. Jediný, kdo zůstal na místě nehody, je zakladatel projektu Marek Havlíček, který měl zranění nejzávažnější. „Jediný zdroj vody v nemocnici byla jedna pumpa uprostřed objektu," popsal pro Radiožurnál Havlíček poměry v nemocnici. Praha 17:08 11. září 2024

Auto se zřítilo ve výšce 3000 metrů nad mořem v autonomní oblasti Pamír v Tádžikistánu. Posádka projektu Tatra kolem světa 2 tudy projížděla podél hranic s Afghánistánem. A právě v této oblasti jsou podle zakladatele projektu Marka Havlíčka cesty úzké a málokdy dobře zpevněné.

Všech devět členů posádky vyvázlo bez závažných zranění, říká redaktorka

„Celá oblast je vlastně z takového sypkého materiálu. Cesty jsou třeba tři metry široké. My jsme dva a půl metru širocí, ale podloží, po kterém my jsme jeli, bylo neuvěřitelně sypké,“ vysvětlil okolnosti nehody Havlíček.

Dodal, že nehoda byla nešťastnou shodou okolností. Podle místní policie se v těchto místech zřítí několik aut ročně. Zároveň ale projedou auta stejně těžká jako tatra.

Všech devět členů posádky vyvázlo bez závažných zranění. Někteří měli naraženiny, pohmožděniny nebo tržné rány. Situaci hned po nehodě koordinoval ambasador projektu, architekt Petr Kolář, který posádku přesunul do Dušanbe. Tam byli všichni ošetřeni a odletěli do Prahy.

Jediný, kdo zůstal na místě nehody, je Marek Havlíček, který měl zranění nejzávažnější a potřeboval první pomoc hned na místě. Kromě momentu, kdy Havlíček s místními zařizuje vyproštění auta, zůstává dál v tamní nemocnici.

„V nemocnici je asi dvacet nebo třicet pacientů, dvacet osob z personálu a pouze jeden doktor. Jediný zdroj vody v celém objektu je pumpa uprostřed nemocnice. Takové podmínky jsme neviděli ani v Africe, jsme tady skoro jako 100 let, 150 let zpátky a všechno tomu odpovídá,“ popsal své dojmy z nemocnice Havlíček.

Marek Havlíček řekl, že zatím neví, jestli bude projekt pokračovat a co se bude dít. Jeho cílem je teď dostat slavné auto do Česka. Tatra byla na cestě pět let a ujela 175 tisíc kilometrů, a proto by rád projekt obnovil. Poukázal ale na to, že fungují jako nezisková organizace a vyproštění a přeprava budou drahé. Uvažuje proto o vyhlášení dobročinné sbírky.