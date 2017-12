Polární záře láká na sever tisíce turistů. Chtějí se na sociálních sítích pochlubit exkluzivními fotkami

Finskému Laponsku přináší polární záře zisky v podobě turistů, kteří se tam za ní vydávají. A podle tamní agentury pro propagaci turistiky je to hlavně díky fotografiím na sociálních sítích.

Dnes se skoro každý, kdo se přijede do Skandinávie podívat na kouzelné představení polární záře, pochlubí fotkami na internetu. Na Twitteru je například fotografie z letošních Vánoc, vyobrazuje zelená světla nad krajinou, fotka získala 400 liků a 150 retweetnutí. Na instagramu má jedna fotografie polární záře nad jezerem ve finském Laponsku skoro 3,5 tis liků. Facebook po zadání slov "Finland" a "Lapland" vyhledá 16 sekundové video zachycující explozi záře nad Rovaniemi v listopadu. Nahrávku vidělo 21 tisíc lidí.

O oblíbenosti polární záře na sociálních sítích vědí podnikatelé z oblasti turistického ruchu v severských zemích. Na reklamu na sociálních sítích dává většinu rozpočtu na marketing manažerka zimního střediska nedaleko města Kittilä Kristina Kylmalähti. Středisko nabízí ubytování v prosklených iglú, které jsou speciálně postavené pro pozorování polární záře. Manažerka je podle týdeníku Talouselämä denně v kontaktu s bloggery, kteří píší své cestovatelské zážitky a předávají své zkušenosti dalším.

Fotky jako lákadlo

Týdeník cituje také dalšího majitele hotelu v Laponsku, podle něj jedna dobrá fotka na sociálních sítích může přilákat turisty na celou sezónu, ta je pro pozorování polární záře od září do dubna.

Rostoucí zájem turistů o pozorování polární záře se dá statisticky změřit. Agentura House of Lapland, monitorující marketing finského Laponska zjistila, že loni turisté zaplatili 2 miliony 700 tisíc noclehů a počet turistů roste každý rok. Za 10 let by už mohli turisté podle organizace House of Lapland zaplatit za 10 milionu noclehů.

O rostoucí oblibě Laponska svědčí také velký provoz na tamních letištích. Tuto zimu ve městech Rovaniemi, Kuusamo nebo Ivalo na severu Finska je objednaných 650 charterových letů, což je rekordní počet. Státní let společnosti Finnair zajišťuje týdně z Helsinek 52 letů do měst v Laponsku. V příští sezóně polárních září chce ještě zvýšit počet letů o 15 procent.